Xem tử vi thứ năm ngày 24/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, là cơ hội cần nắm bắt hay nguy cơ cần cảnh giác để đối phó.

Tuổi Sửu Thứ Năm ngày 24/11/2022 của tuổi Sửu công việc không thuận lợi vì Thương Quan lâm vận. Nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộp chộp rất dễ mất việc hoặc thi trượt. Làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng kẻo đem lại bất lợi cho bản thân, sau này làm gì cũng khó. Trong chuyện tình cảm, nhờ cục diện Thủy sinh Kim nên tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi. Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày, hôm nay bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.



Thứ Năm ngày 24/11/2022 của tuổi Sửu công việc không thuận lợi vì Thương Quan lâm vận - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trong ngày thứ 5 tới đây, bản mệnh có Kiếp Tài nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới, việc gì mà bạn tự làm được thì nên làm kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại. Tình cảm ảm đạm vì Hỏa khắc Kim, Ngọ chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bạn. Không phải là ai cũng bận,chỉ là họ k có thời gian cho bạn mà thôi. Tuổi này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong hôm nay. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bạn sẽ để cho tiền bạc đội nón ra đi, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn.

Trong ngày thứ 5 tới đây, bản mệnh có Kiếp Tài nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Con giáp này thường tỏ ra nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi nghe người khác góp ý. Thậm chí, có những lúc bạn sẵn sàng tranh cãi với đồng nghiệp, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng. Nếu cứ cứng đầu và bảo thủ như vậy, bạn sẽ chẳng thể nhận ra được lỗi sai của bản thân để có thể thay đổi và tiến bộ. Bạn không muốn dần dà, mình sẽ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chứ? Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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