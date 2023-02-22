Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 06:50

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, sang thứ Năm ngày 23/2/2023 sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Tuy nhiên vì là ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi này không được suôn sẻ cho lắm, nhất là với những người còn độc thân. Con giáp này muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng lại lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội thêm một lần nữa nên nhiều lần bỏ lỡ duyên đến với mình.

Ngược lại, các cặp đôi yêu nhau thì vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi giữa cả hai vẫn có một chút bất đồng quan điểm nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Con giáp này luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Ngày Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tị được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng, củng cố vị thế của bạn trong tập thể. Tuy nhiên, lợi thế và những gì bạn đang đạt được cũng trở thành lý do khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Hôm nay nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì tuổi Tị nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 23/2/2023, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bạn không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn đi chăng nữa. Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp bạn lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn nhanh chóng chinh phục thành công.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/2/2023, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi có nói, sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, TOP 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ Năm tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà