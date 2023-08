Tử vi cuối tuần (11/2 - 12/2), 3 con giáp cầu được ước thấy, tài vận bùng nổ, tình - tiền đỏ chót như son

Tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần, tử vi dự đoán người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ trở thành con giáp được nhiều may mắn nhất. Thời gian này, mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Đặc biệt, thu nhập sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đối với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương do năng lực và được quý nhân chiếu cố không ngừng.