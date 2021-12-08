Đúng ngày mai, thứ Năm 9/12/2021, Thần Tài 'bật đèn xanh' cho 3 con giáp trúng vận quý nhân, đường công danh rạng ngời lên mây

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 06:17

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Năm 9/12/2021, 3 con giáp may mắn trúng vận quý nhân, đón đường công danh lên hương bất ngờ.

Tuổi Mão

Chính Tài chiếu mệnh giúp người tuổi Mão có tình hình tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Những lúc thế này, điều cần nhất là hai người hãy bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất luôn là người đi tiên phong trong quá trình giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những phương pháp mới độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai.

Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, con giáp may mắn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 12/12/2021 trở đi, vận khí của 3 tuổi này lên hương, sự nghiệp khởi sắc, tương lai không lo âu, muộn phiền

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Tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 12/12/2021 trở đi, 3 con giáp may mắn được hưởng LỘC trời ban, sự nghiệp khởi sắc, tương lai không lo âu.

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