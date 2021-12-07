Số Trời đã định, 15 ngày tới, 3 con giáp nhận đại phúc, đại hỷ, được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 13:15

15 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhận đại phúc, đại hỷ, làm việc gì cũng được quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình, thu về thành quả vượt bậc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Họ biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.

 

Trong vòng 15 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên. Hàng hóa bán chạy giúp con giáp này thu hái bộn tiền. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có thêm cơ hội tiếp cận giống con vật, giống cây trồng tốt.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc. Họ được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách.

 

15 ngày tới, người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp may mắn làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng.

 

15 ngày tới đây, người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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