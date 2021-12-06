Gió đông về, 3 con giáp nói ít làm nhiều, được dự báo 'thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm về nhiều của cải'

Tâm linh - Tử vi 06/12/2021 12:15

Mùa đông năm nay, 3 con giáp may mắn vẫn ăn nên làm ra, cả cải chất đống trong nhà khiến người người nể phục.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

 

Mùa đông năm nay, người tuổi Dậu tương đối may mắn trong sự nghiệp. Họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Con giáp may mắn được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

 

Mùa đông năm nay, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Mùa đông năm nay, vận may của con giáp này tăng dần. Họ có tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua.

 

Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dần cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hết mình thì công việc sẽ suôn sẻ, sinh lời lớn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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