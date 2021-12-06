Tử vi thứ Ba, ngày 7/12/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Thân tạm biệt thời gian thiếu thốn, tiền tài ngập lối, Thìn - Ngọ muộn phiền đeo bám

Xem Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, bị ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ Tương Xung, người tuổi Tý khó kiềm chế được cảm xúc của mình trong ngày thứ ba này. Bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn tranh cãi khó hòa giải, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn.

May mắn là có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được các khoản lương thưởng, nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định và vẫn trên đà tăng tiến. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ là điều bạn cần làm nhất lúc này.

Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Sửu hãy cố giữ bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong ngày này. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để kẻ tiểu nhân lấy đó làm cái cớ để hạ bệ bạn rồi. Bạn nên suy nghĩ thấu đáo, hành động cẩn trọng lúc này.

Chưa kể sự xuất hiện còn Kiếp Tài còn là lời cảnh báo họa phá tài, mất tiền hao của đang đến rất gần đó. Mọi công sức của bạn có thể đổ sông đổ bể chỉ vì một lời nói của ai đó, đừng nhẹ dạ cả tin dù đó có người bạn quen thân đi chăng nữa.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn bao giờ hết trong ngày Dần Ngọ Bán Hợp như hôm nay. Bạn có thể kí kết được một hợp đồng lớn, mang lại nhiều giá trị cho tập thể.

Tuy nhiên, Thiên Quan ngáng trở, bản mệnh cần hết sức đề phòng với những tác nhân xấu có thể ảnh hương trực tiếp đến kết quả công việc cũng như những nguồn lợi mà bạn đang dày công gây dựng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần chú ý đến túi tiền của mình trong ngày Mão Ngọ Tương Phá như hôm nay. Hãy cẩn thận với những kẻ chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của bạn. Bạn sẽ có thể mất tất cả nếu tiếp tục tin vào những lời nói ngon ngọt đó đấy.

Có Chính Quan trợ mệnh, tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ sớm được cấp lãnh đạo ghi nhận thôi. Chỉ cần bạn làm tốt nhiệm vụ của mình thì cơ hội để bạn thăng tiến sẽ chẳng còn xa nữa đâu.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khiến tuổi Thìn khó tránh khỏi thị phi tai tiếng trong ngày hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng giữ vững lập trường của mình, đừng để bản thân vướng vào những chuyện chia bè kết phái hay tranh lợi đoạt tài trong môi trường làm việc.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã có bước tiến triển khá tốt đẹp. Những mâu thuẫn giữa đôi bên đang dần được hóa giải, những chia sẻ sẽ giúp cả hai có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tương Hội giúp sức, không có điều gì có thể làm khó được con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này. Các mối quan hệ xã giao cũng trở nên tốt đẹp hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn còn có thể nhận được những lời giới thiệu cho các mối hợp tác làm ăn đầy hứa hẹn nữa.

Lại thêm Thiên Ấn độ mệnh, chẳng gì có thể cản được bước đường tiến thân của con giáp này. Năng lực được kiểm chứng chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ Ngọ Tự Hình, những chuyện muộn phiền cứ đeo bám con giáp tuổi Ngọ mãi không thôi. Có lẽ bạn nên tìm một ai đó để bày tỏ nỗi lòng, để có thể tìm thấy được sự đồng cảm, yêu thương và trân trọng của mọi người xung quanh bạn.

Trong công việc, Chính Ấn là cát thần giúp cho con đường đến với tri thức của bạn ngày một gần hơn. Những kiến thức mà bạn tích lũy bấy lâu nay có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong cả hiện tại lẫn tương lai. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vi thế mà trở nên kiêu ngạo, sống khiêm tốn dù khó nhưng sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn tốt hơn.

Tuổi Mùi

Trong ngày Ngọ Mùi Tam Hội, mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ với người tuổi Mùi. Quý nhân sẽ đến bên bạn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn tới mục tiêu cao xa hơn.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời cảnh báo bản mệnh nên cẩn trọng trong việc ra các quyết định đầu tư liên quan đến tiền bạc trong thời điểm này. Đừng vì lòng tham của mình mà khiến cho những rắc rối lại liên tục trỗi dậy khiến bạn khó lòng đối phó.

Tuổi Thân

Thực thần sẽ giúp tuổi Thân sớm thoát khỏi những ngày tháng thiếu thốn trong thời gian qua. Các khoản thu nườm nượp kéo về khiến bạn vô cùng choáng ngợp.

Ngũ hành Kim khắc Mộc điềm báo mối quan hệ của bạn có thể đang đứng trên bờ rạn nứt. Những xung đột bất đồng cứ lớn dần lên mỗi ngày, nếu không sớm tìm ra tiếng nói chung, e rằng kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ xảy đến với đôi bạn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thương quan xuất hiện mang theo những tin tức chẳng mấy tốt lành đến với bản mệnh. Những sai lầm của bạn có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng khiến cho bạn khó lòng giữ được công việc hiện tại. Các mối quan hệ cũng vì thế mà trở nên rời rạc hơn.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó có thể hài hòa trong ngày Kim Mộc xung khắc này. Đã đến lúc đôi bên cùng ngồi lại, thật tâm chia sẻ và lắng nghe để tìm ra lời giải đáp cho những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó.

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp sẽ trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Dù là người đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm đều có thể nhận được tin vui liên quan đến thành tích hay kết quả trong ngày hôm nay.

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khiến con giáp này trở nên liều lĩnh hơn trong cách xử lý công việc. Tuy chưa xảy ra những sai sót quá lớn nhưng bạn vẫn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng hành động của mình. Một bước đi sai lầm có thể khiến cho mọi công sức của bạn đổ sông đổ bể hết đó.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Hợi có thể đón vận may về tiền bạc trong ngày Thiên tài ghé thăm này. Những khoản thu phụ cứ ngày một tăng lên khiến bạn không khỏi vui mừng. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền trong ngày này nữa.

Trong chuyện tình cảm, liệu bạn và người ấy có thể hòa hợp trở lại sau những tranh cãi không hồi kết trong khoảng thời gian này hay không? Điều này còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của hai bạn. Chỉ cần cả hai hạ thấp cái tôi của mình xuống, trò chuyện nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn để hiểu được đối phương muốn gì, bản thân mình muốn gì thì mới có thể tìm ra được đáp án của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.