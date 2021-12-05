10 ngày giữa tháng 12, mây mù khuất lối, 3 con giáp có sao may mắn chiếu rọi, vận trình tươi sáng, cuộc sống đều hanh thông, thuận lợi

10 ngày giữa tháng 12 tới đây, 3 con giáp may mắn được phúc tinh soi sáng, tiền tài đổ về ào ào như thác đổ, tha hồ tận hưởng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ.

10 ngày giữa tháng 12, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ tính tình tự do, phóng túng, giàu nhiệt huyết và có tham vọng. Họ thích hợp với những công việc giàu tính sáng tạo và không gò bó.

10 ngày giữa tháng 12, con giáp tuổi Ngọ tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc. Nếu làm công ăn lương, họ có cơ hội bắt đầu một công việc, dự án mới. Ngoài ra, con giáp may mắn cũng có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân dễ có được tình yêu chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

10 ngày giữa tháng 12, người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn cũng dần khởi sắc, doanh thu tăng cao hơn trước. Khi cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ, hãy suy nghĩ kỹ để nắm bắt cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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