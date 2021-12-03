3 con giáp đón vận may hiếm có trong tháng cuối cùng của năm 2021, tài lộc bùng nổ, 'ăn' Tết dương dư dả, ấm no

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 13:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong tháng 12 này, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận phúc lộc vô biên, đón Tết dương cực to.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Bước sang tháng 12, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

 

Bước sang tháng 12, tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác. Bởi họ là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội.

 

Bước sang tháng 12, người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó.

Các khoản đầu tư của họ từ trước đây sẽ sinh lời. Con giáp may mắn này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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