Tử vi thứ Sáu, ngày 3/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thìn kinh doanh buôn bán thuận lợi, nhiều người giúp đỡ, Thìn - Mão đề phòng họa phá tài rình rập

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Chính Ấn mang đến cho người tuổi Tý một ngày suôn sẻ, hanh thông để dành thêm thời gian vào việc phát triển sự nghiệp. Bạn cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người trong ngày này.

Bên cạnh đó, bạn có thể nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Chính sự thông minh, nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi của bạn đã ghi điểm trong mắt người khác.

Chính Tài nâng đỡ mang đến rất nhiều tin mừng về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua.

Thế nhưng, bên cạnh đó, bạn nên tránh tiêu xài hoang phí để có một khoản tài chính đảm bảo dùng trong các trường hợp cấp bách mà không cần phải cuống quýt không biết xoay sở ở đâu. Việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định.

Tuổi Dần

Cái tính cố chấp, ngang bướng của người tuổi Dần do chịu tác động của Tỷ Kiên đang khiến bản mệnh không ít rắc rối trong hôm nay. Nếu cứ tiếp tục một mình một ý như vậy, có thể bạn sẽ tự tay chặn đứng đường công danh của mình.

Bản mệnh cần tỏ rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Đôi khi người ngoài cuộc lại có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc, bạn vẫn cần những người ngoài cuộc cho mình ý kiến khách quan nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần đề phòng họa phá tài rình rập khi mà hung thần Kiếp Tài sẽ xuất hiện trong đường tài lộc của bản mệnh thứ sáu này. Những khoản chi tiêu ngoài dự kiến có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng, sớm lâm vào cảnh vay mượn khắp nơi.

Người làm kinh doanh cần hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư, tránh để tiền bạc thất thoát do sai lầm trong phút chốc. Nhất là trong ngày hung tinh đe dọa, cả tin và vội vàng có thể khiến bạn phải trả giá đắt.

Tuổi Thìn

Thiên Tài xuất hiện trong ngày thứ sáu của người tuổi Thìn là cát thần che chở cho vận trình tài lộc của con giáp này. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn. Mọi chuyện đang đi đúng guồng quay mà bạn mong muốn nên không có gì cần phải bận tâm vào lúc này cả.

Với những chú Rồng đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt, song về cơ bản thì tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không còn quá eo hẹp. Bản mệnh có thêm nghề tay trái cho mình nên cũng giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương thưởng.

Tuổi Tỵ

Dần Tỵ Tương Hại cho thấy người tuổi Tỵ có thể gặp phải những chuyện không hay trong ngày hôm nay vì cục diện này gây ra. Nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, bản mệnh không hiểu tại sao vận xui cứ đeo bám mình không dứt.

Bù lại hôm nay đường tình duyên vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy 1 nửa cho riêng mình. Đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ là thường ngày bạn không chú ý đến mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Ngọ một ngày thứ sáu làm việc gì cũng hanh thông. Bản mệnh có lợi thế nằm ở sức trẻ, năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn. Nhờ vậy mà cả ngày tâm trạng luôn tươi vui rộn rã, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Chuyện tình cảm trong ngày nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy những điều ngọt ngào sau những lần cãi vã. Đó là bởi cả hai luôn biết mỗi người nhường nhau 1 chút, để cho nhau có không gian riêng và không bị bó buộc bởi tình yêu.

Tuổi Mùi

Chính Tài mang đến cho người tuổi Mùi tin vui về tài lộc trong ngày thứ sáu này. Thu nhập ổn định là điều mà những chú Dê thấy may mắn, an tâm khi không phải lo lắng về những vấn đề tài chính, yên ổn làm điều mình muốn.

Điều bạn cần làm lúc này là phải chủ động, tự tin, đôn đáo kiếm tiền hơn nữa thì mới duy trì được vận may này. Nếu sớm bằng lòng với hiện tại thì vận may nào cũng qua sớm thôi, tiền có như núi cũng có ngày tiêu hết.

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung cảnh báo những vận hạn mà người tuổi Thân có thể gặp phải trong đường tình cảm ngày này. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn, nếu không nhanh chóng hòa giải mà gặp phải sự chọc phá của kẻ thứ 3 thì có thể, phần thua sẽ thuộc về chính bản mệnh.

Lại thêm tai họa do ảnh hưởng của Thiên Quan gây ra khiến cho công việc của những chú Khỉ gặp phải những trở ngại nhất định. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ném đá sau lưng, phá hoại cơ hội thăng tiến của mệnh chủ, khiến cho công sức làm lụng bao lâu của bạn có thể đổ bể chỉ trong chớp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan đến bên con giáp tuổi Dậu ngày hôm nay và bảo trợ cho vận trình công danh của bản mệnh. Nhờ thế mà bạn giữ được bình tĩnh trong công việc và tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích.

Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù cho có vấp phải bao nhiêu khúc mắc. Điều này được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này rất khả quan, thậm chí có thể nói là khá cao nữa.

Tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp cho thấy người tuổi Tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm, người cô đơn có cơ hội đón nhận tình yêu, sớm tìm được một nửa cho riêng mình.

Thiên Tài cũng nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày hôm nay. Những tài lẻ của bạn tưởng chừng chỉ để chơi chơi, nào ngờ tới thời điểm này nó lại trở thành nghề tay trái, giúp bạn tăng thêm thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vẫn được sống với đam mê.

Tuổi Hợi

Tương Phá xuất hiện khiến cho quan hệ tình cảm của người tuổi Hợi không được yên ổn. Gia đình lục đục, hai vợ chồng thiếu sự bao dung cho nhau nên dễ dàng khiến cho đối phương tổn thương bởi những cảm xúc khó kiểm soát của mình.

Chuyện tình cảm rối ren khiến tinh thần của con giáp này xuống dốc, làm gì cũng thấy trúc trắc, bất thuận. Càng như thế, bạn càng khó tìm ra định hướng phát triển sự nghiệp cho mình. Nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đầu óc bạn sẽ thêm phần minh mẫn và thư thái.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.