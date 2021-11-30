Cuối năm vận đỏ như son, 3 con giáp gánh lộc về nhà, sau đêm 30 lại càng đại cát đại lợi khiến người người ganh tị

Tâm linh - Tử vi 30/11/2021 06:29

Cuối năm nay, 3 con giáp may mắn nhận được nhiều LỘC trời ban. Càng hạnh phúc hơn khi sau đêm 30, mệnh chủ sẽ đón được vô số phúc tinh, thuận lợi cho đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Thời gian sắp tới, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân. Trong nửa đầu năm 2021 có nhiều lúc tuổi Ngọ cảm thấy chán nản, mệt mỏi.

Nhưng càng tới dịp cuối năm những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian giúp bản mệnh cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trong thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. 

Càng bước về cuối năm những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi con giáp may mắn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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