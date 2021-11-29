Năm hết Tết đến, vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 06:29

Năm cũ sắp qua, năm mới 2022 mang đến cho 3 con giáp may mắn dưới đây nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Từ dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn.

Từ dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tư duy nhạy bén, con giáp này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được.

Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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