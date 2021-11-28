Càng về cuối năm, trời xanh ban nhiều tài lộc, 3 con giáp may túi 3 gang, hốt trọn của nả nhân gian, làm giàu không khó!

Cuối năm nay, 3 con giáp may mắn hốt trọn của nả nhân gian, làm giàu không khó!

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão trời sinh nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ mang tính cách cương nghị, sống chân thành nên được nhiều người tin tưởng.

Vào thời điểm cuối năm, con giáp may mắn có nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, bản mệnh kiếm được nhiều tiền hơn.

Không những thế, người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận. Con giáp này có thể ký được những hợp đồng lớn. Thu nhập tăng cao khiến tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

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Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Khỉ tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ.

Cuối năm nay, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Ngoài ra, đối với những con giáp tuổi Ngọ, tài lộc của họ cuối năm nay sẽ vượt xa những gì họ mong đợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Mùi không nhiều, mưu sự khó thành.

Tuy vậy, con giáp này vẫn cần giữ vững tinh thần và tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước. Càng về cuối năm, tài vận của họ mới tăng lên. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới, bản mệnh sẽ có cơ may lội ngược dòng, mọi dự định đều trở thành hiện thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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