Tử vi Chủ Nhật 28/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Thân được cấp trên trọng dụng, phát huy năng lực, Mùi - Tuất đối diện với đủ chuyện phức tạp

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động xấu cho người tuổi Tý. Nếu bản mệnh không cẩn thận khi bắt tay vào công việc, hoặc tin người quá dễ dàng thì kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng sơ hở để hãm hại bạn.

Trên phương diện tài lộc, Thiên Tài cho thấy bạn có cơ hội ăn nên làm ra trong ngày hôm nay, nhất là với những người đang có nghề tay trái hoặc mong muốn được thử vận may của mình.

Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu biết phát huy khả năng lãnh đạo và chỉ huy. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Tuổi Dần

Chính Quan chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Dần nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bàn giấy. Bạn có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm của mình.

Tinh thần làm việc tốt giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt ban lãnh đạo cũng như đồng nghiệp xung quanh. Điều bạn cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá, vươn lên. Trước khi đến được lúc ấy, hãy tiếp tục rèn luyện mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão có xu hướng coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì sợ yêu, lo lắng sau này mình sẽ phải chịu tổn thương.

Tuổi Thìn

Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin, thậm chí hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình là gì hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo bước chân người khác.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ làm ở cương vị lãnh đạo nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của nhân viên. Bạn luôn ý thức rõ ràng mình cần gì và phải làm những gì để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, có một số người lại quá dễ dàng hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được. Nếu không tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu và tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó.

Thiên Ấn tạo cơ hội để bản mệnh thể hiện điểm mạnh của mình nếu làm trong các lĩnh vực nghiên cứu, nghệ thuật, dịch vụ… Sự thông minh, nhạy bén có thể giúp bạn tạo ra thành công hiếm người đạt được.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên không phải là dấu hiệu tốt đẹp trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bạn có thể vướng vào tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi đôi bên đều giữ lý lẽ của riêng mình, không ai nhường ai.

Bạn là người mạnh mẽ và giữ vững lập trường, song đôi khi bạn trở nên cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đặc điểm này gây ra những tác động tiêu cực cho sự nghiệp của bản mệnh đấy.

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tự Hình tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình mà không hề suy nghĩ kĩ càng, không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm mà chính bạn không nhận ra. Lắng nghe ý kiến của người khác là cách giúp bạn hoàn thiện bản thân nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Tuy nhiên, những suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ giúp bạn đối diện với hoàn cảnh bế tắc tốt hơn.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu bạn cứ tiếp tục dửng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia nhé.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Chính Quan cho thấy bản mệnh sẽ gặp được may mắn nếu tham gia thi cử trong ngày hôm nay, điều quan trọng là bạn cần phải tin vào chính mình. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được thể hiện hết đâu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.