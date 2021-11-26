Tháng 12 chạm ngõ, 3 con giáp đón tài lộc dồi dào, vận đào hoa đỏ rực, tình - tiền đều vượng, cuộc sống sang chảnh không ai bằng

Với cơ may này, con giáp tuổi Mùi sẽ tạm biệt những ngày tháng kiếm tiền nhỏ giọt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đón tháng 12 với nhiều điều kỳ diệu, may mắn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì tài lộc sẽ về tơi tới.

Ngoài ra, vận nay có thể đưa đẩy vận đào hoa cho một số người tuổi Mùi. Người nào đang độc thân, muốn tìm được tình yêu đích thực thì nên trau dồi khả năng nói chuyện và nâng cao EQ của mình. Điều đó giúp bạn tiếp cận và thúc đẩy mối quan hệ với nửa kia của mình.

Người tuổi Tý là con giáp khôn ngoan, thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán. Đầu tháng 11, người tuổi Tý sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng, nhất là con giáp sinh năm 1960 và 1984.

Trong những ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Tý sẽ được cải thiện đáng kể, họ sẽ có thể tạm biệt nghèo đói và khó khăn.

Ngoài ra, những người tuổi Tý có thể vượng vận đào hoa. Đối với những người muốn có được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt thì nên không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm quen và "tóm" được chàng trai (cô gái) mà mình thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với những con giáp tuổi Thân, bước vào 10 ngày đầu tháng 12, họ may mắn được gặp quý nhân, nhận sự giúp đỡ quý báu để có cơ hội thay đổi đường tài lộc không như ý trong thời gian trước của mình.

Một khi đã đến, tài lộc của con giáp may mắn sẽ không ngừng phát triển. Khi đại vận đến, bạn sẽ nhanh chóng kinh doanh thành công và tràn đầy hy vọng về việc dành được một khoản tiền lớn.

Ngoài ra, một số người tuổi Thân sẽ có cơ duyên kết hôn. Nếu bạn đang độc thân và muốn thoát khỏi kiếp FA thì đừng chần chừ gì với những cơ hội trước mắt. Nếu có ai đó giới thiệu cho mình một đối tượng tiềm năng thì cũng đừng từ chối không gặp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.