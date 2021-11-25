Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/11/2021, vận khí tốt lành, 3 con giáp đón công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai, thứ Sáu 26/11/2021, 3 con giáp may mắn đón vận khí tốt lành, được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình.

Tuổi Dần

Chính Ấn là cát thần giúp con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần đang rộng mở. Quyền lực của bản mệnh được củng cố, tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể, rất có lợi cho người đang giữ chức vụ quản lý, chủ quản

Người làm công ăn lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân, các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, cơ hội cải thiện thu nhập của con giáp may mắn sẽ sớm thành hiện thực.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân, nhất là trong lĩnh vực làm giàu. Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh tài giỏi, thông minh, lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi, rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Chính Tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi Thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước.

Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để những chú Khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé, tránh để người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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