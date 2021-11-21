2 tuần tới, 3 con giáp ra ngõ gặp quý nhân, về nhà gặp Thần Tài, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 06:09

Đúng 2 tuần tới, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, được quý nhân, thần tài hỗ trợ hết mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh.

2 tuần tới đây, con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, công việc của họ suôn sẻ, lên hương thấy rõ. Bản mệnh sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều. Họ được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy.

Đúng 2 tuần tới, bản mệnh được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà.

Thời gian 2 tuần tới đây, con giáp may mắn sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, bản mệnh kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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