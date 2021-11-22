2 tuần tới, 3 con giáp vượt qua tai ương, đón vận may về ngập lối, làm gì cũng được quý nhân kề cận giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 21:26

2 tuần hoàng kim sắp tới, 3 con giáp may mắn đánh bật tai ương, làm việc gì cũng có quý nhân kề bên hỗ trợ hết mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn giữ cho mình tư tưởng lạc quan. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cứng đầu và bảo thủ. Nhiều khi, họ không muốn lắng nghe lời góp ý từ những người khác mà bất chấp tất cả để làm theo ý mình.

2 tuần tới đây, con giáp tuổi Thân là một trong những người có vận khí dồi dào nhất trong số 12 con giáp. Họ có nhiều cơ may làm ăn phát tài, việc buôn bán ngày càng thuận lợi.

Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì vượng vận hơn trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, thu được lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt nên được cấp trên khen thưởng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều thật thà, ngay thẳng và đáng tin cậy. Trong công việc, họ có trách nhiệm và luôn giữ được chữ tín. Người tuổi này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng và thường giữ chức vụ cao trong công việc vào tuổi trung niên.

2 tuần hoàng kim tới đây, con giáp may mắn nhận cơn mưa tài lộc. Gia đình họ làm ăn phát đạt hơn trước. Những người làm kinh doanh cũng nhận được những lời mời đầu tư hứa hẹn sinh lời lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ được giao nhiều công việc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nhân hậu, thiện lương và có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Họ nổi tiếng khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý, nể trọng. 

Con giáp đã trải qua thời kỳ khó khăn về tiền bạc. Họ sẽ được quý nhân hỗ trợ trong chuyện tiền bạc hoặc nhận được lời khuyên để trở nên khôn ngoan hơn trong đầu tư tiền bạc. Ngoài ra, những người có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được một công việc với mức lương, thưởng hậu hĩnh, môi trường làm việc phù hợp hơn trước.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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