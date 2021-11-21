Cuối tháng 11, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, hậu vận phúc lộc ngập tràn, sếp yêu, đồng nghiệp mến, sự nghiệp chạm đỉnh thành công

Những ngày cuối tháng 11, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn hưởng hết lộc trời, sự nghiệp lên hương trông thấy.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân thường rất vui vẻ, hoạt bát, thích kết bạn và có kỹ năng xã hội cao. Người tuổi này đi đâu cũng có bạn. Khi khó khăn, dễ gặp được quý nhân, có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Cuối tháng 11 vượng khí ngập tràn, vận tài lộc của người tuổi Thân tăng lên đáng kể. Con giáp may mắn này không chỉ được sếp quý mến, đồng nghiệp tin tưởng mà đường tình duyên của họ cũng vô cùng viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, có sao nói vậy. Họ thuộc tuýp người hướng ngoại, thích giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Con giáp này phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Từ cuối tháng 11, bản mệnh gặp nhiều điều tốt lành. Đặc biệt, đối với những người làm công ăn lương thì con đường sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, có nguồn thu dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn điềm tĩnh và khôn khéo. Họ khá thực dụng, suy nghĩ thấu đáo, không mù quáng cũng như bốc đồng, đặc biệt là trong công việc.

Cuối tháng 11, vận phúc của người tuổi Tỵ rất vượng. Họ được lãnh đạo coi trọng, thường xuyên giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ thế, con giáp may mắn được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sớm gặt hái được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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