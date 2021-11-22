Cuối năm nay, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 11:10

Cuối năm 2021 dự đoán sẽ là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây.

Tuổi Mão

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Cuối năm nay, sự nghiệp của bạn có một bước phát triển. Công việc buôn bán của bạn bắt đầu thu được tài lộc ngày càng nhiều, từ buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn.

Có thể cuối năm nay, con giáp may mắn bận thu hoạch đến cả Tết Nhâm Dần sang năm. Cả nhà nhờ con giáp này mà giàu lên nhanh chóng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tự tin, lạc quan và đầy dũng khí. Họ luôn là người có tầm nhìn xa, biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống.

Đồng thời những con giáp này cũng là người có chí cầu tiến, biết phấn đấu, không thừa nhận thất bại ở bất cứ thời điểm nào.

Cuối năm nay, bản mệnh làm ăn ngày càng hanh thông, kiếm tiền ổn định. Trước đó, có thể họ cũng phải vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên dù nghèo khó, cực khổ đến đâu thì đây cũng là lúc họ có cơ hội lật ngược tình thế.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất năng động và vững vàng. Tâm lý của họ luôn có sự ổn định. Trong tháng cuối năm 2021, công việc kinh doanh của họ đột nhiên khởi sắc. Với điều kiện như vậy, họ đủ tự tin và có thể tiến triển thuận lợi hơn.

Ngoài việc tăng thu nhập, họ còn biết cách tăng thu, giảm chi, không để chuyện kiếm tiền làm khó mình. Đường công danh của họ cũng có sự khởi sắc, cống hiến được ghi nhận. Tương lai ngày một sáng sủa, sung túc hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/11/2021, ngày rộng tháng dài, 3 con giáp chậm mà chắc, đón tin vui dồn dập, may mắn chạm đỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/11/2021, ngày rộng tháng dài, 3 con giáp chậm mà chắc, đón tin vui dồn dập, may mắn chạm đỉnh

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai, thứ Ba, 23/11/2021, 3 con giáp may mắn đón tin vui dồn dập, chậm mà chắc đón sự nghiệp thuận lợi.

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