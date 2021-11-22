Tử vi thứ Ba, ngày 23/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Dần tin vui dồn dập, Thìn - Ngọ xui xẻo đeo đám, sự nghiệp ì ạch

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý sẽ đón nhận những tin vui trong công việc trong ngày có Bán Hợp trợ mệnh như hôm nay. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì bạn cũng đã nhận được những thành quả xứng đáng.

Sự xuất hiện của Chính Ấn còn giúp bạn khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong tập thể. Chắc chắn con đường thăng tiến của bạn sẽ còn rộng mở hơn nữa, hãy tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu cao xa hơn nữa.

Cục diện Sửu Thìn Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày này. Quan hệ gia đình bản mệnh không mấy tốt đẹp, những tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa thể hóa giải. Chưa kể, có kẻ xấu bụng liên tục “đổ thêm dầu vào lửa” khiến tình hình càng trở nên xấu đi.

Sự xuất hiện của Chính Tài nâng đỡ cho vận trình tài lộc của cho con giáp này. Nguồn thu nhập ổn định giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Dần

Dần Thìn Tương Hội, người tuổi Dần trong ngày thứ Ba này gặp không ít chuyện vui. Công việc, sự nghiệp dần trở nên thuận lợi suôn sẻ nhé. Quý nhân ở ngay gần sẽ giúp bạn có được những cơ hội phát triển bản thân đặc biệt, hãy trân trọng.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh khó tránh khỏi những chuyện thị phi, tranh quyền đoạt lợi chốn công sở trong ngày này. Lúc này hãy cố gắng tỉnh táo và hành động thật sáng suốt mới mong có thể thoát khỏi những rắc rối đang giăng sẵn chờ bạn như vậy.

Con giáp này thường khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, thế nên bạn đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng, hãy cứ thử sức với những điều mới mẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão có thể gặp được quý nhân Tam Hội trợ giúp vận trình của bản mệnh trong ngày thứ ba này. Các mối quan hệ xã giao dần trở nên hài hòa hơn, bạn có thể nhận được những phản hồi tích cực với những dự án kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu.

Tuy nhiên, Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày này.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn Thìn Tự Hình khiến cho tâm trí của người tuổi Thìn trở nên buồn chán hơn. Có lẽ một cuộc trò chuyện trao đổi sẽ giúp bạn tìm ra cho được giải pháp phù hợp thay vì cứ quanh quẩn suy nghĩ mông lung.

May mắn có Thiên Tài ghé thăm soi rọi cho vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày thứ ba này. Bạn nhận được tin vui tiền bạc bất ngờ, có thể là được cho tặng tài sản, hay trúng thưởng, trúng số bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Có Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời cơ thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha kha đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Mộc sinh Hỏa này. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách do Thương Quan đem lại. Công việc bị ngáng trở, các mối quan hệ xã giao có chiều hướng xấu đi, các mối hợp tác vì lợi ích mà quay lưng khiến đôi bên nảy sinh những tranh chấp khó lòng hóa giải.

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên dừng lại để suy nghĩ, xem xét một cách kỹ lưỡng hơn, đừng để sự cao ngạo hiếu thắng chi phối đến các quyết định của bạn trong thời gian này, khi ấy sai sót là điều khó tránh khỏi.

Tuổi Mùi

Tứ Hành xung cảnh báo người tuổi Mùi nên tập trung vào công việc của mình kẻo những rắc rối sai sót có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu gặp phải vướng mắc nào, bạn cũng đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn vượt qua một cách dễ dàng hơn.

Các nguồn thu chính của bản mệnh khá ổn định trong ngày có Chính Tài ghé thăm. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn xứng đáng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Thân

Được Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Thân trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Tuy nhiên, Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh nên tránh đối đầu với những người có chức quyền trong ngày này. Bạn sẽ bị tổn hại không ít nếu cứ tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Thìn Dậu Lục Hợp sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Dậu thực hiện các chương trình dự án mới ngày một thuận lợi hơn. Những kế hoạch đề xuất của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Ngoài ra, Chính Quan độ mệnh còn giúp cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh ngày một phát triển tích cực hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ ghi điểm trong mắt cấp trên và đông nghiệp. Một vị trí cao hơn sẽ dành cho bạn trong thời gian tới, hãy chờ đợi thêm nhé.

Tuổi Tuất

Cục diện Thìn Tuất Tương Xung sẽ mang đến những ảnh hưởng có phần tiêu cực đến bạn. Những ý kiến bất đồng, tranh cãi và mâu thuẫn cứ mãi tiếp diễn khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thiên Tài xuất hiện, con giáp này có thể nhận về tay những khoản thu nhập bất ngờ. Số tiền tuy nhỏ nhưng bản mệnh cũng đừng vi thế mà tiêu xài phung phí. Tiết kiệm chính là bí quyết giúp bạn vượt qua được những giai đoạn đầy chông gai thử thách như thế này.

Tuổi Hợi

Hôm nay, dưới sự che chở của Thiên Ấn, người tuổi Hợi dễ dàng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Năng lực của bạn được chứng minh, nhất với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do.

Với phản ứng vô cùng nhanh nhạy và linh hoạt trong cách xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh, con giáp này có thể nhận được tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Đây là bước đệm để bạn bứt phá hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào xuất hiện trước mắt bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.