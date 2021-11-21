Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 22/11/2021, 3 con giáp may mắn liên miên, tiền vàng đầy tủ, chính thức bước chân vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 06:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 22/11/2021, 3 con giáp may mắn làm một lời mường, tài vận hanh thông chạm đỉnh, có được cuộc sống giàu sang mà nhiều người mong ước.

Tuổi Mão

Vào thứ Hai, người tuổi Mão có tài vận vô biên, tiền tài liên tục chảy về túi. Những kế hoạch mà con giáp sắp xếp trước đó hiện đang được vận hành trôi chảy, mang về cho Mão món lợi khổng lồ. Cũng từ đây, Mão có thể thực hiện mong muốn, đam mê của mình. 

Ngoài ra, vào cuối ngày, người tuổi Mão có khả năng sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ do biếu tặng hay may mắn trúng được. Con giáp hãy tận hưởng niềm vui này như một mòn quà mà ơn trên đã ban tặng vì những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong thời gia qua.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang này đầu tuần, người tuổi Thìn vận mệnh khai thông, phúc khí bao phủ. Công việc hanh thông, con giáp có thể giải quyết những việc còn đang bị trì hoãn trong quá khứ. Nếu đang có ý định đầu tư, mở rộng làm ăn, Thìn cũng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ vì nhiều khả năng sẽ có được khởi đầu thuận lợi.

Vận đào hoa đang đến tuổi Thìn. Những người độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái đích thực. Hỷ sự kéo đến tận nhà. Còn đối với người đã thành gia lập thất, con giáp may mắn này có gia đạo an yên, cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán, tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực, con giáp gặp nhiều vận may, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, con giáp được cấp trên công nhận, đồng nghiệp ngưỡng mộ hết lời. Sắp tới, khả năng cao là bản mệnh sẻ được cất nhắc lên những vị trí, vai trò mới với mức lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cho thấy có người nâng đỡ, giúp bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Nếu không thì bạn cũng là người tìm ra được cách thức phù hợp cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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