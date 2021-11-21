Vào 12h ngày 23/11, 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, tiền vàng đầy tủ, sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 13:05

Kim đồng hồ điểm đúng 12h ngày 23/11, 3 con giáp may mắn vận mệnh thay đổi, cả sự nghiệp lẫn tiền tài đều thăng tiến không ngừng.

Tuổi Thân

Đúng 12h ngày 23/11/2021 là thời điểm mà người tuổi Thân được Cát tinh ưu ái, chiếu ánh hào quang may mắn vào người. Nhận được phúc khí của đất trời, Thân làm đâu là thắng đó, việc kiếm tiền cũng vì thế mà hóa dễ dàng. Chưa kể, con giáp may mắn này còn được quý nhân phù trợ, giúp sức hết mình mỗi khi kiếp nạn ập tới mà không đòi hỏi công lao.

Nếu biết giữ khí vận bên mình,thì đến hết năm nay, nhiều khả năng ước vọng  bấy lâu của con giáp này sẽ được hoàn thành theo ý muốn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian êm đếm kể từ 12h ngày 23/11/2021. Vì thế, chủ mệnh có thể nhân cơ hội này mà sắp xếp lại mọi việc, cũng như chăm lo cho gia đình, người thân của mình tốt hơn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tập tành kinh doanh, mở ra buôn bán nhằm tăng thêm kinh tế cho bản thân. Nếu biết tận dụng tốt thời điểm này thì chắc rằng Thìn sẽ có được nhiều bước đột phá đáng nể trong tương lai. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vạn sự của người tuổi Tỵ vào 12h ngày 23/11 sẽ được như ý nguyện, ước mơ hoài bão mà con giáp này ấp ủ lâu nay đều được thực hiện bằng hết. Tiền tài cứ thế chui vào túi Tỵ không ngớt, giúp chủ mệnh có thể thỏa sức tiêu xài théo ý mình. Điều đặc biệt nhất là con giáp may mắn này có thể gặp được nửa kia của đời mình và cùng người này tận hưởng cuộc sống giàu sang, phúc quý phía trước. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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