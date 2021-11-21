Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của 12 con giáp: Mão - Thìn vận trình khai thông, tiền về đầy tủ, Ngọ tiểu nhân ghen ghét, Hợi cẩn thận chi tiêu

Bước sang thứ Hai, người tuổi Tý cải thiện vận trình tài lộc của mình rất đáng kể. Những thay đổi trong công việc giúp con giáp có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Con đường tài vận mà con giáp cũng vì thế mà có nhiều chuyển biến tích cực. Tý lương thưởng nhân đôi, tiền tài dư dả.

Xem tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Mọi nỗ lực của người tuổi Sửu trong thứ Hai có thể bị uổng phí nếu con giáp không nắm bắt đúng thời điểm và tự kiềm chế sự nóng nảy của mình. Sửu nên nhanh nhạy và tinh ý một chút nữa nhé. Ngoài ra, bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe của bạn từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon bạn nhé.

Thần may mắn chiếu rọ,i bản mệnh trong thứ Hai có thể ưu tiên việc như: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần khó có thể giữ mọi thứ đi theo kế hoạch của mình. Đặc biệt, có một người nào đó luôn tìm cách cản đường bạn. Tuy thế, nếu bạn đủ thông minh, mạnh mẽ để xử lý thì mọi việc sẽ sớm êm xuôi mà thôi.

Bản mệnh nên chú ý dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để chăm sóc chính những cảm xúc của mình, điều đó vô cùng quan trọng. Ngoài ra, Dần cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho công việc hay các vấn đề cá nhân nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Hai, người tuổi Mão có nguồn lực tài chính dồi dào nên có thể thực hiện mong muốn, đam mê của mình. Những kế hoạch mà con giáp sắp xếp trước đó hiện đang được vận hành trôi chảy, mang về cho Mão món lợi khổng lồ. Cộng với sự giúp đỡ của mọi người, con giáp hãy tận dụng thật tốt cơ hội lần này, chớ nên lãng phí bất cứ thứ gì.

Ngoài ra, những vấn đề liên quan tới tình cảm không hề là mối lo của Mão trong thời điểm này. Mọi thứ vẫn đang ổn thỏa, bạn và đối phương đang mong chờ một cái kết đẹp trong tương lai gần.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn vận mệnh khai thông, phúc khí bao phủ. Đây có thể xem là một ngày tuyệt vời cho các công việc thiết thực, bởi vì thông qua đó, con giáp có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong công việc. Ngoài ra, nếu đang có ý định đầu tư, mở rộng làm ăn, Thìn cũng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Bởi lẽ, vận trình đang lên, bản mệnh sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Đáng chú ý, vận đào hoa đang đến rất gần với người tuổi Thìn. Những người độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái đích thực. Hỷ sự kéo đến tận nhà.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Tỵ

Dưới tác động của Thần Tài nên dù mong muốn của người tuổi Tỵ là đạt được hiệu quả cao trong việc thì ngày thứ Hai, bạn cũng sẽ có một ngày kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại lẫn những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ mà bạn chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân nhé.

Tình hình sức khỏe của Tỵ cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Con giáp sau thời gian “suy yếu” đã lấy lại được phong độ và sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Ngọ

Bước sang thứ Hai, người tuổi Ngọ có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ, thú vị. Chỉ cần ở yên một chỗ, các cơ hội làm ăn đều lũ lượt đến tìm bạn. Công việc thuận lợi, tiền bạc của con giáp cũng được thăng hạng đáng kể. Ngọ có được cuộc sống sung túc, ngập trong tiền tài.

Tuy nhiên, những thành công liên tục của Ngọ khiến cho không ít tiểu nhân ghen ghét. Con giáo hãy tự tin thể hiện mình và khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ nhất nhé, đừng vì bất cứ lý do nào mà chùn chân.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Mùi

Vận trình hôm nay của người tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực, con giáp gặp nhiều vận may, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, những cố gắng không ngừng nghỉ lúc trước nay đã được đền đáp, con giáp được cấp trên công nhận, đồng nghiệp ngưỡng mộ hết lời. Sắp tới, khả năng cao là bản mệnh sẽ được cất nhắc lên những vị trí, vai trò mới với mức lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Ngoài ra, con giáp còn được quý nhân giúp đỡ nên dù rơi vào khó khăn cũng luôn dễ dàng tai qua nạn khỏi, thành công đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể tự làm hại mình khi sa đà vào những thị phi không cần thiết. Con giáp có thể gây tổn hại đến những người xung quanh hay thậm chí là bản thân mình nếu không biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày thứ Hai hung cát lẫn lộn. Những vụ đầu tư lúc trước của Dậu bất ngờ phát triển trở lại và mang đến cho Dậu một khoản lời cực lớn. Con giáp có thể suy nghĩ kỹ đến việc tái đầu tư để tiếp tục sinh lời.

Ngũ hành xung khắc dự báo có một số bất ổn liên quan tới tiền bạc mà bạn chưa đủ tinh ý nhận ra. Nếu bạn không xử lý sớm thì sẽ có những rắc rối mà bạn không thể đủ khả năng cáng đáng nổi sau này đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Hai, áp lực bởi những người xung quanh khiến người tuổi Tuất bối rối và không tự tin đi con đường mà mình chọn. Con giáp không biết phải bắt đầu từ đâu, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều mà mọi người nói với bạn. Lời khuyên cho Tuất là hãy biết giữ một “cái đầu lạnh” để biết mình cần phải làm gì thì hơn là lưu tâm đến miệng lưỡi thế gian.

Bù lại, chuyện tình cảm của Tuất đang có những dấu hiệu rất tích cực. Đây là cơ hội để bạn hòa giải căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè.

Tử vi thứ Hai ngày 22/11/2021 của tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày 22/11/2020 của 12 con giáp, người tuổi Hợi cần cẩn thận các vấn đề tài chính trong thứ Hai.Để tránh những rắc rối, sai lầm trong việc cho vay mượn tiền bạc thì hãy cố gắng kiểm tra thật kỹ các thông tin, trước khi rút hầu bao.

Đường tình duyên của Hợi hiện có phần ảm đạm. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy nửa kia hợp ý. Đối với ai đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình đang dần bị nới rộng, những bất hòa đang tìm ẩn và đang chờ cơ hội bùng nổ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.