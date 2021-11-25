Tử vi thứ Sáu, ngày 26/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp rộng mở, vận khí tốt lành, Thìn - Tuất hiếu thắng che mờ lý trí, tài lộc giảm sút

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Mùi Tý Tương Hại có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc của người tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong hôm nay. Bản mệnh thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng, khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì, vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào bế tắc vì thế.

Lại thêm Thiên Quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác, nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhé.

Mùi Sửu Tương Xung khiến người tuổi Sửu trở nên rất dễ nóng nảy và gắt gỏng. Chỉ một chút vấn đề cỏn con cũng có thể khiến bạn bùng nổ, cho nên cách bạn xử lý công việc khá cực đoan. Bản mệnh dường như không thể kiềm lại được cơn giận của mình.

Bù lại, Thực Thần mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay. Có thể nói, tình hình tài chính lúc này không khiến bạn phải băn khoăn lo lắng như trước, hơn nữa, trong thời gian này bạn cũng không có dự định mua sắm thêm bất kỳ món đồ đắt tiền nào nên chi phí cũng rất ổn định, trong tầm kiểm soát của bạn.

Tuổi Dần

Chính Ấn là cát thần giúp con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần đang rộng mở. Quyền lực của bản mệnh được củng cố, tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể, rất có lợi cho người đang giữ chức vụ quản lý, chủ quản

Người làm công ăn lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân, các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, cơ hội cải thiện thu nhập của bạn sẽ sớm thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp quý nhân giúp cho người tuổi Mão có một ngày thứ sáu khá nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn nhanh chóng hoàn thành những công việc đơn giản trong tâm trạng hân hoan. Tuy nhiên, với những công việc phức tạp, bản mệnh cần phải giữ thái độ nghiêm túc, thận trọng hơn, tránh “cả thèm chóng chán”.

Mệnh chủ cũng có thể tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân nhưng cũng đừng vì thế mà coi nhẹ những điểm còn yếu của mình. Khắc phục được điểm yếu sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

Tuổi Thìn

Thương Quan xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Thìn nhắc nhở bản mệnh chớ nên để sự hiếu thắng che mờ lý trí. Bởi ngày hôm nay người tuổi này có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên, cần hết sức chú ý đến cách ăn nói của mình. Nếu tự tin mình là người đúng, hãy tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh.

Ngày chịu tác động của Thổ khí vượng nên bản mệnh cố chấp, khó tính hơn thường ngày khiến người xung quanh khó có thể chịu được. Thái độ gây hấn của bạn có thể khơi mào chiến tranh với nửa kia, khiến không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt.

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài xuất hiện cảnh báo nguy cơ mất tiền đang rình rập rất gần với con giáp tuổi Tỵ. Khi có ý định mua sắm thứ gì, bạn cần phải cân nhắc kĩ, chớ phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những thứ không xứng đáng.

Hôm nay những chú Rắn có thể yên tâm với đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn khi luôn được những người thân yêu và cả bạn đời ủng hộ mình. Điều này khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách trút bỏ áp lực trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày có Mùi Ngọ Nhị Hợp, người tuổi Ngọ đang rất may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu đôi lứa. Trải qua sóng gió đôi lứa lại càng thêm hiểu hơn về nhau, mối quan hệ khăng khít như chẳng gì có thể chia rẽ hai bạn.

Tuy nhiên, công việc của những chú Ngựa lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Tỷ Kiên mang lại nhiều rắc rối cho con giáp này khi bạn có lẽ sẽ gặp phải tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè thân thiết với mình. Đừng vội thất vọng và trách móc vì mọi người không như ý mình, bản mệnh cũng cần phải xem lại bản thân nữa.

Tuổi Mùi

Thực Thần che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân, nhất là trong lĩnh vực làm giàu. Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh tài giỏi, thông minh, lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi, rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình.

Tuổi Thân

Nhờ Chính Tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi Thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước.

Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để những chú Khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé, tránh để người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài tụ khí che chở cho sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dậu thêm phần ổn định. Nhờ đó, bản mệnh có thể mạnh dạn không ngừng mở rộng quy mô, đôi khi cần một chút “mạo hiểm” trong việc đầu tư sẽ giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nên thận trọng trong các mối quan hệ làm ăn mới hợp tác đề phòng bị lừa gạt.

Ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm hài hòa, tình yêu dạt dào. Một số bạn độc thân có cơ hội chấm dứt tình trạng yêu đơn phương. Có lẽ tình cảm của bạn không phải chỉ xuất phát từ một chiều, người ấy cũng có cảm xúc tương tự chỉ là ngại không nói ra mà thôi.

Tuổi Tuất

Mùi Tuất Tương Phá có thể gây tác động xấu lên vận trình của người tuổi Tuất hôm nay. Bản mệnh dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp. Rất có thể nguyên nhân đến từ những hiềm khích trước đó, ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi tới ngày bùng nổ. Hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bạn nhé.

Thương Quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành, lại thêm xui xẻo bất ngờ giáng xuống nên các kế hoạch hầu như bị đình trệ, rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu.

Tuổi Hợi

Tam Hợp che chở cho các mối quan hệ của người tuổi Hợi nên bạn được bạn bè yêu mến, đồng nghiệp quý trọng, người thân yêu thương. Đó là nhờ sự cẩn thận, chỉ chu của người thật thà, chân thành như bạn.

Trong công việc, có Chính Quan dẫn lối nên bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, giúp cho vận trình công danh của bạn khởi sắc. Mệnh chủ có thể chuẩn bị đón những tin vui ngoài mong đợi do những nỗ lực của bạn đã xây dựng trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.