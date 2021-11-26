Chúc mừng 3 con giáp vượng vận hoàng kim: Thời trẻ vất vả, về già mới được hưởng nhiều tài lộc, an nhàn hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 13:15

3 con giáp may mắn về già tận hưởng niềm vui con cháu, tài lộc vây quanh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, hòa đồng, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, con giáp này tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đón nhận những cơ hội. Con giáp tuổi Sửu thường phải chịu đựng gian khổ trong những năm đầu đời. Họ có thể sẽ phải chịu nhiều thất bại, thua lỗ.

 

Đến tuổi trung niên, họ tích lũy đủ kinh nghiệm, thăng hoa trong sự nghiệp. Họ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ngày càng sung túc. Càng có tuổi, con giáp này càng kiếm được nhiều tiền và có được khối tài sản tích lũy lớn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trời sinh tố chất, tài năng hơn người. Họ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Con giáp này giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý tiền bạc.

Tuy nhiên, đa phần con giáp này thường không xuất thân từ những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng. Thành tựu của người tuổi Thìn đến từ chính nỗ lực của bản thân họ trong thời gian dài.

 

Con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn nhưng đến tuổi trung niên, về già thì họ sẽ bắt đầu hưởng phúc.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp may mắn này có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, ngày một thành công trong công việc, tận hưởng cuộc sống sung túc khi về già.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Vì chưa có kinh nghiệm lại không được giúp đỡ, con giáp này kinh doanh đổ bể, thay đổi nhiều công việc. Đến tuổi trung niên, con giáp này mới nhận ra đâu là thế mạnh của bản thân và cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh đó.

Họ khởi nghiệp thành công, kiếm tiền bạc về đầy túi. Người làm công ăn lương có thể vươn lên vị trí cao trong công ty, tổ chức.

Con giáp này kiếm được nhiều tiền, tích lũy tiền bạc về đầy kho. Về già, họ có được cuộc sống hạnh phúc an nhàn, tài chính vững chắc, bạn đời chung thủy, con cái hiếu thảo.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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