Tử vi 12 con giáp cho biết, Chủ Nhật 28/11/2021, sóng yên biển lặng, 3 con giáp may mắn có đường công danh lên hương bất ngờ.

Tuổi Dần

Chính Quan chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Dần nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bàn giấy. Bạn có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm của mình.

Tinh thần làm việc tốt giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt ban lãnh đạo cũng như đồng nghiệp xung quanh. Điều con giáp may mắn cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá, vươn lên. Trước khi đến được lúc ấy, hãy tiếp tục rèn luyện mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin, thậm chí hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình là gì hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo bước chân người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-chu-nhat-28-11-2021-song-yen-bien-lang-3-con-giap-uong-can-loc-troi-ban-duoc-cap-tren-danh-gia-cao-cong-danh-thuan-loi-438660.html