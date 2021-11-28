7 ngày tới đây, 3 con giáp phúc ngang Thiên tử, may mắn trúng quả đậm, tài lộc vượng nhất, vạn sự hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 13:15

7 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn trúng quả đậm, tài lộc vượng nhất, mọi sự đều hanh thông, thẳng tiến đến thành công.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

7 ngày tới đây, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ độc lập, tự cường và là người khá phóng túng. Trong công việc, họ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, thiết kế. Con giáp tuổi này hào phóng, hảo sảng, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

7 ngày may mắn tột đỉnh, người tuổi Ngọ có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án, nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn lạc quan, vui vẻ và sống chân thành. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng giỏi thích nghi với hoàn cảnh và là người chịu đựng được áp lực. Trong công việc, họ tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để dần hoàn thiện bản thân.

7 ngày vượng khí tràn đầy, người tuổi Tuất nhận được nhiều cơ may trong công việc. Bản mệnh nếu làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được những hợp đồng có giá trị, phát tài nhanh chóng. Con giáp may mắn làm công ăn lương cũng có thêm dự án hoặc công việc đòi hỏi làm thêm giờ, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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