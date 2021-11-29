Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến: Đường tài lộc thênh thang bước, 3 con giáp được phúc khí tề tựu, đón 2022 an lành

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 13:15

Cuối 2021, đầu 2022, 3 con giáp may mắn có đường tài lộc thênh thang, công danh rộng mở.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn sẽ đón nhiều tin vui vào đầu năm tới, đặc biệt là con giáp sinh năm 1976. Vào thời gian này, người tuổi Thìn được vận may bao quanh, tài lộc mời gọi. 

Họ không chỉ có cơ hội tạm biệt "mưa gió" vất vả của năm cũ mà còn được cuộc sống sung túc nhờ những vận may trong năm mới đại phú đại quý.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có sự thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022, đặc biệt là người sinh năm 1960, 1996. Thời gian này, con giáp tuổi Tý vượng vận, tài lộc dồi dào, không lo thiếu tiền. 

Họ gặp được những cơ hội hiếm có thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đến từ hai tháng trước. Trong tương lai, người tuổi Tý có thể sống cuộc sống chuột sa chính gạo, vô lo vô nghĩ. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sống rất vị tha, công bằng, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. 

Bước sang năm mới, nhiều người được về nhà mới, liên tục đón tin vui, tiền tài mời gọi. Nếu biết nắm bắt vận may nối tiếp vận may, con giáp may mắn có thể xây dựng một cuộc hôn nhân ngọt ngào, vui sướng. 

 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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