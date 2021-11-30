Từ ngày 1/12, vận mệnh tựa Thái Sơn, 3 con giáp gánh trên vai tiền tài nặng trĩu, phúc lộc như biển, vạn sự như ý

Từ 1/12, 3 con giáp may mắn đón phúc lộc tựa núi Thái Sơn, lộc ùa vào nhà, vạn sự như ý.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá.

Từ ngày 1/12, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Không những thế, họ còn có tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

Từ ngày đầu tiên của tháng 12, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp may mắn có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Tuy nhiên, từ ngày 1/12, vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối năm vận đỏ như son, 3 con giáp gánh lộc về nhà, sau đêm 30 lại càng đại cát đại lợi khiến người người ganh tị Cuối năm nay, 3 con giáp may mắn nhận được nhiều LỘC trời ban. Càng hạnh phúc hơn khi sau đêm 30, mệnh chủ sẽ đón được vô số phúc tinh, thuận lợi cho đường công danh, sự nghiệp.

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