Đúng ngày mai, thứ Tư 1/12/2021, vạn vật sinh sôi nảy nở, tài lộc cũng nhân đôi, 3 con giáp được cấp trên tin tưởng, mở đường công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai, thứ Tư 1/12/2021, 3 con giáp may mắn đón cục diện hồng phúc tề tựu, cấp trên nâng đỡ nhiệt tình.

Tuổi Sửu

Cục diện Lục Hợp mang tới quý nhân giúp người tuổi Sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng. Nhờ vậy, những vấn đề vốn đang làm khó bạn nay sẽ tìm ra được cách giải quyết thấu đáo, công việc nhờ vậy tiến triển nhanh hơn.

Lại thêm Chính Quan độ mệnh, bản mệnh cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của con giáp may mắn trong thời gian qua.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thực Thần mang tới cho người tuổi Dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc. Những chú Hổ nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Ngày Thủy sinh Mộc, đường tình duyên vượng sắc, con giáp này tha hồ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nửa kia. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên vô cùng bền chặt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa.

Ngày hôm nay những chú Khỉ còn may mắn được Thiên Ấn ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa.

Thậm chí, nhờ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của con giáp này mà những kế hoạch trước mắt còn có thêm đường đi mới, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và có ý định nâng đỡ. Mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, công việc vô cùng suôn sẻ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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