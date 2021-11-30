Tử vi thứ Tư ngày 1/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thân hòa hợp với đồng nghiệp, công việc vô cùng suôn sẻ, Ngọ - Dậu dễ bị trách phạt, tình duyên rạn nứt

Ngoài ra, những chú Chuột cũng chớ vội tin người trong hôm nay. Những lời đường mật của đối phương nếu chưa được kiểm chứng thì rất có thể nhằm mục đích dụ dỗ bạn lọt bẫy để chiếm đoạt lợi ích mà thôi. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Kiếp Tài xuất hiện không thích hợp để người tuổi Tý tiến hành các hoạt động cầu tài, đầu tư tài chính bởi nguy cơ mất tiền của bản mệnh trong ngày khá cao. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến tiền mồ hôi nước mắt của bạn đổ sông đổ biển.

Lại thêm Chính Quan độ mệnh, bản mệnh cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong thời gian qua.

Cục diện Lục Hợp mang tới quý nhân giúp người tuổi Sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng. Nhờ vậy, những vấn đề vốn đang làm khó bạn nay sẽ tìm ra được cách giải quyết thấu đáo, công việc nhờ vậy tiến triển nhanh hơn.

Tuổi Dần

Thực Thần mang tới cho người tuổi Dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc. Những chú Hổ nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Ngày Thủy sinh Mộc, đường tình duyên vượng sắc, con giáp này tha hồ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nửa kia. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên vô cùng bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tý Mão Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên khá ngạo mạn, nói năng ngông cuồng, không kiêng nể ai cũng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh ra sao. Bạn thậm chí sẵn sàng tranh cãi với người khác nếu thấy có bất đồng với quan điểm của bản thân.

Nếu cứ giữ cái tính cách luôn xem mình là trung tâm này, bạn dễ gây mất lòng với người xung quanh. Nhất là khi Thương Quan nhập cục sẽ càng gây thêm khó khăn cho những chú Mèo khi những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho mệnh chủ không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn.

Tuổi Thìn

Cát khí từ cục diện Tý Thìn Bán Hợp giúp cho vận trình tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày thứ tư này tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao.

Tuy nhiên, Thiên Quan dự báo con giáp này sẽ khá đau đầu vì bị tiểu nhân quấy phá. Có vẻ như những thành công mà bạn đạt được khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng đố kỵ và ghen ghét, tìm cách chiếm đoạt công sức hoặc ngáng trở con đường bạn đi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt thứ tư này nhờ hưởng cát khí từ Thiên Tài. Bản mệnh được cát thần này chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao.

Đặc biệt những chú Rắn theo nghiệp làm ăn buôn bán đón lộc lá không ngớt, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình và tìm thấy phương hướng kinh doanh mới, đánh trúng thị trường, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng tới con số khủng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ Tương Xung khiến người tuổi Ngọ phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm. Bản mệnh luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình cho dù nửa kia đã can ngăn và góp ý hết lời, nhiều lần như vậy gây ra nỗi ức chế, khó chịu và nhiều nhất chính là thất vọng.

Bù lại có Chính Tài xuất hiện, vận trình tài lộc của con giáp này khá bình ổn, thu nhập chính vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh nhận được sự bù đắp xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhân lúc này, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc để dùng cho những lúc bất trắc.

Tuổi Mùi

Chính Quan xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Mùi là điềm báo thăng tiến trong vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng từ cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt hết mức có thể, chẳng cần ai phải thúc giục.

Cũng vì thế mà bạn sẽ được cấp trên ưu ái và giao thêm cho nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng.

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa.

Ngày hôm nay những chú Khỉ còn may mắn được Thiên Ấn ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa.

Thậm chí, nhờ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của con giáp này mà những kế hoạch trước mắt còn có thêm đường đi mới, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và có ý định nâng đỡ. Mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, công việc vô cùng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tý Dậu Tương Phá nhắc nhở người tuổi Dậu cần thận trọng kẻo dễ vì mâu thuẫn trong công việc mà bị trách phạt, bao công sức trước đó bị người khác cướp mất. Thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng, đừng tự gây hấn mà rước họa vào thân, bởi có nhiều chuyện đã phạm phải là không thể thay đổi.

Ngũ hành tương sinh là cát thần che chở cho chuyện tình cảm của người tuổi Dậu trong hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có những mối nhân duyên bất ngờ. Từ quan hệ bạn bè đồng nghiệp, bạn có thể sẽ nhận được những tình cảm thăng hoa từ người khác phái.

Tuổi Tuất

Hôm nay, Thiên Quan xuất hiện mang tới những áp lực không nhỏ cho người tuổi Tuất. Khối lượng công việc tăng lên khá rõ, mà thời gian và sức người có hạn. Cho dù bạn đã đầu tắt mặt tối, nỗ lực không ngừng nghỉ thì vẫn không thể hoàn toàn hài lòng với kết quả mình đạt được.

Lại thêm tác động của ngũ hành xung khắc, người tuổi Tuất cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình. Bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của người ấy. Sự vô tâm của bạn có thể khiến cho người ấy tổn thương đó.

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên mang đến cho người tuổi Hợi sự quyết đoán và tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Hơn ai hết, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy cứ tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công không còn xa nữa.

Công việc trong ngày cũng suôn sẻ chính là nhờ thế. Bản mệnh biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không để cho những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, thể hiện rõ phẩm chất của một người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.