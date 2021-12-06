Đúng ngày mai, thứ Ba 7/12/2021, quý nhân Tương Hội giúp sức, 3 con giáp năng lực được kiểm chứng, một bước lên mây, sung sướng không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 06/12/2021 06:11

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Ba 7/12/2021, quý nhân Tương Hội giúp sức, 3 con giáp may mắn được nhiều LỘC trời, đường công danh lên hương bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tương Hội giúp sức, không có điều gì có thể làm khó được con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này. Các mối quan hệ xã giao cũng trở nên tốt đẹp hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn còn có thể nhận được những lời giới thiệu cho các mối hợp tác làm ăn đầy hứa hẹn nữa.

Lại thêm Thiên Ấn độ mệnh, chẳng gì có thể cản được bước đường tiến thân của con giáp này. Năng lực được kiểm chứng chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày Ngọ Mùi Tam Hội, mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ với người tuổi Mùi. Quý nhân sẽ đến bên bạn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn tới mục tiêu cao xa hơn.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời cảnh báo bản mệnh nên cẩn trọng trong việc ra các quyết định đầu tư liên quan đến tiền bạc trong thời điểm này. Đừng vì lòng tham của mình mà khiến cho những rắc rối lại liên tục trỗi dậy khiến bạn khó lòng đối phó.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực thần sẽ giúp tuổi Thân sớm thoát khỏi những ngày tháng thiếu thốn trong thời gian qua. Các khoản thu nườm nượp kéo về khiến con giáp may mắn vô cùng choáng ngợp.

Bên cạnh đó, nhờ có quý nhân phương xa giúp sức nên công việc của bạn hanh thông bất ngờ, bất cứ việc gì cũng đạt được kết quả tốt đẹp.

Ngũ hành Kim khắc Mộc điềm báo mối quan hệ của bạn có thể đang đứng trên bờ rạn nứt. Những xung đột bất đồng cứ lớn dần lên mỗi ngày, nếu không sớm tìm ra tiếng nói chung, e rằng kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ xảy đến với đôi bạn đó.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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