Đúng ngày mai, thứ Năm 7/1: 4 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 05:39

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 7/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh tiền mỏi lưng, càng về cuối ngày càng vét cạn túi thần tài.

Được thần tài điểm tên trong sổ vàng, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên 4 con giáp may mắn này sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son, phất lên đổi đời. 

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Tỵ còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, lương thưởng đều tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chính là con giáp may mắn nhất ngày 7/1/2021. Không chỉ tài vận viên mãn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tỵ còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, lương thưởng đều tăng theo cấp số nhân.

Sao đào hoa đeo bám còn giúp con giáp giàu sang này tìm được người mình hết lòng yêu thương, cuối năm nên duyên chồng vợ, hạnh phúc trăm năm. 

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Con giáp giàu sang này sẽ có cơ may trúng số phát tài, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận hanh thông, lộc lá đồi dào nên Tuất chẳng cần nhọc công tiền cũng ùn ùn chui vào nhà. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu con giáp bản lĩnh này sẽ sớm thành công vang dội, cuối năm nằm duỗi mà ăn.

Đặc biệt, trong hôm nay, thứ Năm ngày 7/1 nhờ có cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ có cơ may trúng số phát tài, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt. 

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Sửu thăng tiến ầm ầm, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, chân thành và hết mình với công việc. Họ không so đo tính toán, cống hiến hết mình nên được cấp trên ghi nhận, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Từ thứ Năm trở đi, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Sửu cũng thăng tiến ầm ầm, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. 

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Từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và dốc cạn lòng cho sự  nghiệp nên thành công đến với họ khá sớm. Tuy nhiên, chính vì tài giỏi nên Dần vô tình trở thành con mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở hãm  hại.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, giàu sang chạm đỉnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp: Tuất trúng số phát tài, Tỵ đếm tiền sái tay, Dậu bị ‘nghiệp quật’ tới tấp

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp: Tuất trúng số phát tài, Tỵ đếm tiền sái tay, Dậu bị ‘nghiệp quật’ tới tấp

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp, nếu Tỵ, Tuất có tài vận hanh thông, giàu bất thình lình thì Dậu sẽ phải trả giá cho những điều xấu xa mình đã làm.

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