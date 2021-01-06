Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp: Tuất trúng số phát tài, Tỵ đếm tiền sái tay, Dậu bị ‘nghiệp quật’ tới tấp

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 00:25

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp, nếu Tỵ, Tuất có tài vận hanh thông, giàu bất thình lình thì Dậu sẽ phải trả giá cho những điều xấu xa mình đã làm.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác kẻo thiệt thân.

tu vi thu nam ngay 7 1 2021 cua 12 con giap 1
Tý cần cẩn thận khi đi lại, đừng vì bất cẩn mà xảy ra tai nạn đáng tiếc, gây nguy hiểm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Tý

Sách tử vi ngày mới chỉ rõ, nhờ có sao Thiên Ấn soi chiếu nên Tý sẽ thăng tiến nhanh chóng, tiền nhiều vô kể. Tuy nhiên, Tý cần cẩn thận khi đi lại, đừng vì bất cẩn mà xảy ra tai nạn đáng tiếc, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Sửu

Được quý nhân hỗ trợ, cấp trên nâng đỡ nên Sửu ắt sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc lộc trời đã an bài cho Sửu.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Dần

Nổi tiếng là con giáp may mắn, thành công, dám dấn thân nên Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn. Tử vi mới nhất cho thấy, bước sang thứ Năm ngày 7/1 con giáp giàu có này sẽ phúc lộc song toàn, càng về cuối tuần càng giàu sụ. 

tu vi thu nam ngay 7 1 2021 cua 12 con giap 2
Mão cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu không bạn sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn do sai lầm mình gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Mão

Tâm trạng cực tệ, liên tục gặp chuyện không như ý nên Mão xao nhãng trong công việc, đánh mất cơ hội cực tốt để thăng tiến. Mão cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu không bạn sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn do sai lầm mình gây ra.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Thìn

Thứ Năm là ngày xui xẻo nhất của Thìn trong tuần mới, thế nên Thìn cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những nguy khó đang chờ phía trước. Chỉ cần vượt qua thứ Năm đen tối Thìn sẽ lại phơi phới yêu đời, tình tiền như ý.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Tỵ

Vận tình duyên đỏ chót như son nên Tỵ sẽ có thể gặp được ý trung nhân trong tình huống không ngờ. Nếu đã có cặp có đôi Tỵ sẽ càng thêm hạnh phúc. Không chỉ chuyện tình cảm, lộc lá bủa vây còn giúp con giáp may mắn này ôm món tiền khá lớn vào nhà, muốn khổ cũng không được. 

tu vi thu nam ngay 7 1 2021 cua 12 con giap 3
 Ngọ đừng vì cả tin mà tiền tài tiêu tán, lâm vào cảnh nợ nần chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Ngọ

Ngọ cần hạn chế chi tiền trong hôm nay, nếu đang có đự định đầu tư kinh doanh càng phải cân nhắc, đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân lừa gạt. Ngọ đừng vì cả tin mà tiền tài tiêu tán, lâm vào cảnh nợ nần chỉ trong chớp mắt.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Mùi

Công việc viên mãn, như ý nhưng Mùi đừng quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến gia đình. Chỉ cần dành chút thời gian hỏi han, quan tâm đã đủ để người nhà của bạn ấm lòng hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Thân

Thân đừng quá cổ hủ, cũng đừng cho rằng mình luôn đúng kẻo không ai dám làm việc, hợp tác với bạn. Tử vi ngày mới của Thân khá xấu, thế nên Thân cần hạn chế đi xa kẻo họa Huyết Quang đeo bám, lành ít dữ nhiều. 

tu vi thu nam ngay 7 1 2021 cua 12 con giap 4
Dậu cần nhớ rằng, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu cứ tạo nghiệp bạn ắt sẽ bị 'nghiệp quật' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu khá nhạy cảm, thích được người khác quan tâm và tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. Để thu hút sự chú ý họ chẳng nề hà dùng mưu hèn kế bẩn, dệt lên thị phi để hạ bệ người khác. Dậu cần nhớ rằng, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu cứ tạo nghiệp bạn ắt sẽ bị “nghiệp quật”.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Tuất

Vận trình hanh thông thuận lợi, tài lộc dồi dào nên Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ cũng cần nắm bắt cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Con giáp giàu sang này may mắn đến mức có thể trúng số phát tài, có tiền tỷ chỉ sau một đêm.

Tử vi thứ Năm ngày 7/1/2021 của Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nhưng vì quá thiện lương, bộc trực nên Hợi làm khá nhiều người mất lòng. Trong hôm nay, Hợi sẽ phải trải qua kiếp nạn liên quan đến công việc. Thế nên, Hợi cần thận trọng để hạn chế rủi ro, biến nguy thành an.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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