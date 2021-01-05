Chỉ đích danh 3 con giáp tài vận ập tới không ngừng, gặp thời đổi vận trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 05/01/2021 14:31

Trong 3 tháng tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh những con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, làm ăn thịnh vượng.

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể, thần tài trút tiền vào kho trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021

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Nhờ thần tài điểm tên trong sổ vàng nên Hợi sẽ kiếm được bộn tiền, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi được bề trên thương yêu, quý nhân hết lòng giúp đỡ. Đặc biệt, nhờ thông minh, tài trí nên con giáp may mắn này dễ dàng gầy dựng mối quan hệ vàng, giúp ích cho sự nghiệp, tương lai của mình.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, nhờ cát tinh soi chiếu, thần tài điểm tên trong sổ vàng nên con giáp giàu sang này sẽ kiếm được bộn tiền, đời sang trang mới. 

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Càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy, tình tiền viên mãn chính là lộc lá trời cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử tế, thiện lương, biết nghĩ cho người khác nên dù là đàn ông hay phụ nữ Mùi cũng sớm thành công trong sự nghiệp. Dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường Mùi vẫn vượt qua mọi kiếp nạn, bình an vô sự tiến về phía trước.

100 ngày đầu năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này vét cạn túi thần tài. Càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy, tình tiền viên mãn chính là lộc lá trời cho Mùi. 

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Tuất có vận tình duyên đỏ chót như son, ế lâu năm cũng tìm được ý trung nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau năm Canh Tý 2020 đầy chông chênh, vượt qua biết bao kiếp nạn thì sang năm Tân Sửu 2021 Tuất sẽ gặp thời đổi vận. Không chỉ rũ sạch vận đen, trả hết nợ nần Tuất còn vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi 3 tháng đầu năm có nói, Tuất chính là con giáp may mắn nhất năm. Bởi không chỉ thêm phúc thêm phần, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tuất còn có vận tình duyên đỏ chót như son, ế lâu năm cũng tìm được ý trung nhân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài vận rực rỡ, tình duyên như ý, nhà xe chờ sẵn trong năm 2021

3 con giáp tài vận rực rỡ, tình duyên như ý, nhà xe chờ sẵn trong năm 2021

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ: 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, muốn nghèo cũng không được.

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