Từ đây đến Tết âm lịch: Top con giáp làm gì cũng hái ra tiền, của nả ùn ùn chui vào túi, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 05/01/2021 12:00

Số trời đã định, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp giàu có này sẽ phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền ập xuống đầu.

Ngồi chơi hốt bạc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, tiêu tiền khỏi nghĩ. 

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Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 Dần sẽ càng hanh thông, tiền bạc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng có thừa khả năng tự làm đại gia, tình tiền viên mãn. Canh Tý 2020 không mấy may mắn, thế nhưng tháng 12 âm lịch chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này đổi đời.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân nên Dần sẽ rũ sạch vận xui. Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 Dần sẽ càng hanh thông, tiền bạc đầy nhà. 

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Tỵ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có chiến lược, tài giỏi và cực nhanh nhẹn nên chỉ cần có cơ hội họ sẽ chớp lấy ngay. Nhờ nhạy bén, không ngừng phấn đấu nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có cuộc sống sung túc đủ đầy.

Từ đây đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Tỵ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn. 

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Từ đây đến Tết Nguyên đán 2021 con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, dám dấn thân, dám nhận lấy những trọng trách nặng nề nên Tuất được cấp trên xem trọng, đường quan lộ rộng mở thênh thang. Thế nên, dù là đàn ông hay phụ nữ chỉ cần có chí tiến thủ Tuất ắt thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến Tết Nguyên đán 2021 con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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