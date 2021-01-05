3 con giáp tài vận rực rỡ, tình duyên như ý, nhà xe chờ sẵn trong năm 2021

Tâm linh - Tử vi 05/01/2021 11:40

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ: 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, muốn nghèo cũng không được.

 

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là lá số tử vi trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất năm 2021 này. 

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Tỵ cứ thế mà phất, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là người thông minh, cầu tiến và biết nghĩ cho người khác nên được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên cất nhắc. Canh Tý 2020 liên tục bị tiểu nhân quấy phá, thế nhưng bước sang Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ ôm tiền tỷ vào nhà.

Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm chơi chơi mà vàng rải khắp sân nên Tỵ cứ thế mà phất, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Dần có nhiều thời gian vun đắp tình cảm lứa đôi, nhờ thế tình duyên sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dần sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Những thành công trong công việc giúp Dần có nhiều thời gian vun đắp tình cảm lứa đôi, nhờ thế tình duyên sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm. 

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Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền ùa vào két, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được những thành công đáng nể. Bước chân vào năm Tân Sửu 2021, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ Thân sẽ một bước thành đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền ùa vào két, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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