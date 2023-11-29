Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI RẮC RỐI, làm gì cũng bị chú ý, tài lộc không thông, đường tiền tài bị đứt quãng

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, Tương Phá Thái Tuế xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão nhắc nhở bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều thị phi, rắc rối. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói và hành động của mình nếu không muốn gánh chịu hậu quả từ những sơ sót đó.

Chẳng những đau đầu vì công việc, con giáp này còn bị chuyện tình cảm làm cho rối ren. Nếu đã nghĩ kỹ và nhận thấy mình sai thì đừng ngại gì mà chủ động đứng ra nhận lỗi với người ấy nhé. Ai cũng có lúc sai, cái chính là chúng ta biết nhận ra lỗi của mình mà sửa đổi để gìn giữ hạnh phúc.

Những vấn đề ập đến bất ngờ khiến con giáp này không tập trung, còn lơ đãng với công việc đang làm, điều này dẫn tới những sai sót mà ngay cả bản thân bản mệnh cũng không thể kiểm soát hết được. Trong tình huống này, tuổi Mão cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới giải quyết ổn thỏa được.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, báo tin không vui cho vận trình công việc và học tập của tuổi Thìn. Con giáp này không phải là người kém cỏi nhưng rất hiếu thắng, tùy tiện nên hay để xảy ra sai sót. Bản mệnh làm đúng trăm lần không ai hay nhưng chỉ cần sai một lần thôi thì cả vạn người rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được nhắc nhở trong chuyện tiền bạc nếu muốn kiếm thêm thì phải chịu khó nhiều hơn nữa, đừng thấy khó mà nản lòng. Chuyện hợp tác làm ăn trong quá trình ký kết hợp đồng nếu có vấn đề gì chưa rõ phải thắc mắc ngay lập tức, không được im lặng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng cần cẩn trọng, ai sắp cưới xin phải xem ngày cẩn thận. Khi bàn chuyện gia đình hạn chế hấp tấp, nhiều lời kẻo anh em lại mất hòa thuận. Bản mệnh vốn dĩ rất hiền lành nhưng một khi dậy sóng thì hay gây ra họa lớn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, tuổi Hợi được nhắc nhở cần phải cẩn trọng hơn trong hôm nay do có điềm tiểu nhân quấy phá. Công việc khó được suôn sẻ như ý muốn. Bạn thường phải chịu những chiêu trò thị phi, đàm tiếu do tiểu nhân ganh ghét, muốn phá hỏng uy tín của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Dù một lỗi nhỏ con giáp này mắc phải cũng có thể bị thổi phồng lên quá mức, tuy nhiên đây không phải là lúc để bản mệnh nóng giận, hãy kiềm chế mình và dùng lý trí để xử lý vấn đề, lấy lại trong sạch cho mình.

Ngày này chuyện tình cảm rối ren cũng khiến tuổi Hợi khá đau đầu. Bạn dường như luôn không hài lòng với bản thân, cũng đòi hỏi quá mức từ người ấy. Điều ấy khiến cho tình yêu của bạn dễ trở thành sức nặng với đối phương. Những tranh cãi, bất đồng từ quan điểm trái ngược không ngừng nỗ ra, tình cảm theo đó mà phai nhạt.

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