Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI RẮC RỐI, làm gì cũng bị chú ý, tài lộc không thông, đường tiền tài bị đứt quãng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 06:51

Xin chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023 khi bị thị phi vây quanh nên việc gì cũng không được thuận lợi. Chính những điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tài lộc của bạn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, Tương Phá Thái Tuế xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão nhắc nhở bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều thị phi, rắc rối. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói và hành động của mình nếu không muốn gánh chịu hậu quả từ những sơ sót đó.

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI RẮC RỐI, làm gì cũng bị chú ý, tài lộc không thông, đường tiền tài bị đứt quãng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những vấn đề ập đến bất ngờ khiến con giáp này không tập trung, còn lơ đãng với công việc đang làm, điều này dẫn tới những sai sót mà ngay cả bản thân bản mệnh cũng không thể kiểm soát hết được. Trong tình huống này, tuổi Mão cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới giải quyết ổn thỏa được.

Chẳng những đau đầu vì công việc, con giáp này còn bị chuyện tình cảm làm cho rối ren. Nếu đã nghĩ kỹ và nhận thấy mình sai thì đừng ngại gì mà chủ động đứng ra nhận lỗi với người ấy nhé. Ai cũng có lúc sai, cái chính là chúng ta biết nhận ra lỗi của mình mà sửa đổi để gìn giữ hạnh phúc.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, báo tin không vui cho vận trình công việc và học tập của tuổi Thìn. Con giáp này không phải là người kém cỏi nhưng rất hiếu thắng, tùy tiện nên hay để xảy ra sai sót. Bản mệnh làm đúng trăm lần không ai hay nhưng chỉ cần sai một lần thôi thì cả vạn người rõ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI RẮC RỐI, làm gì cũng bị chú ý, tài lộc không thông, đường tiền tài bị đứt quãng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được nhắc nhở trong chuyện tiền bạc nếu muốn kiếm thêm thì phải chịu khó nhiều hơn nữa, đừng thấy khó mà nản lòng. Chuyện hợp tác làm ăn trong quá trình ký kết hợp đồng nếu có vấn đề gì chưa rõ phải thắc mắc ngay lập tức, không được im lặng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng cần cẩn trọng, ai sắp cưới xin phải xem ngày cẩn thận. Khi bàn chuyện gia đình hạn chế hấp tấp, nhiều lời kẻo anh em lại mất hòa thuận. Bản mệnh vốn dĩ rất hiền lành nhưng một khi dậy sóng thì hay gây ra họa lớn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, tuổi Hợi được nhắc nhở cần phải cẩn trọng hơn trong hôm nay do có điềm tiểu nhân quấy phá. Công việc khó được suôn sẻ như ý muốn. Bạn thường phải chịu những chiêu trò thị phi, đàm tiếu do tiểu nhân ganh ghét, muốn phá hỏng uy tín của bạn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI RẮC RỐI, làm gì cũng bị chú ý, tài lộc không thông, đường tiền tài bị đứt quãng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù một lỗi nhỏ con giáp này mắc phải cũng có thể bị thổi phồng lên quá mức, tuy nhiên đây không phải là lúc để bản mệnh nóng giận, hãy kiềm chế mình và dùng lý trí để xử lý vấn đề, lấy lại trong sạch cho mình.

Ngày này chuyện tình cảm rối ren cũng khiến tuổi Hợi khá đau đầu. Bạn dường như luôn không hài lòng với bản thân, cũng đòi hỏi quá mức từ người ấy. Điều ấy khiến cho tình yêu của bạn dễ trở thành sức nặng với đối phương. Những tranh cãi, bất đồng từ quan điểm trái ngược không ngừng nỗ ra, tình cảm theo đó mà phai nhạt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, 3 con giáp cục diện Tương Phá ảnh hưởng sự nghiệp, hung tinh chiếu mệnh tiền bạc tiêu tan, khó khăn muôn trùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, 3 con giáp cục diện Tương Phá ảnh hưởng sự nghiệp, hung tinh chiếu mệnh tiền bạc tiêu tan, khó khăn muôn trùng

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023. Mọi khó khăn vây lấy bạn khiến bạn mệt mỏi và không tìm được hướng đi thích hợp… tình cảm gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp ngày thứ 5 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 22 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 31 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 34 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 52 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)