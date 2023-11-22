Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, 3 con giáp cục diện Tương Phá ảnh hưởng sự nghiệp, hung tinh chiếu mệnh tiền bạc tiêu tan, khó khăn muôn trùng

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, cục diện Tương Phá ngáng trở người tuổi Sửu trong quá trình chạm tay tới mục tiêu của mình. Bạn gặp không ít khó khăn trong việc trao đổi, làm việc chung với đồng nghiệp vì cả hai đều là người có cá tính mạnh, có suy nghĩ và quan điểm nhìn nhận khác hẳn nhau, rất khó để dung hòa.

Chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp. Dù gặp vấn đề khó khăn, con giáp này cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc, không nên vô cớ trút giận lên người khác, nhất là một nửa của mình. Người độc thân nên dành thời gian hoàn thiện và yêu thương chính bản thân nhiều hơn.

Con giáp này được nhắc nhở cần có thái độ mềm mỏng và đúng mực hơn nếu muốn thuyết phục ai đó. Bạn có thể đưa ra quan điểm để đôi bên tranh luận, hướng tới sự thống nhất chung, nhưng chớ nên để xảy ra tranh cãi. Hơn nữa, ngày này Sửu cũng cần chú ý những chuyện liên quan tới tiền bạc. Có vẻ như việc kiếm tiền không mấy dễ dàng vì làm gì cũng trắc trở, khó thu được thành quả như mong muốn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, hung tinh gây ra không ít trục trặc trong kế hoạch kiếm tiền của tuổi Dần. Đây là thời điểm để con giáp này nhìn thẳng vào những lỗ hổng trong cách quản lý tài chính của mình. Bản mệnh có thể kiếm tiền khá tốt nhưng lại không biết cách để giữ tiền, khiến tiền bạc tổn hao, thất thoát.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi Dần. Cả con giáp này và nửa kia đều còn nhiều bộn bề chưa được giải quyết nên thời gian dành cho nhau cứ ít dần, những cuộc hẹn cũng chẳng còn đúng nghĩa là hẹn hò bởi luôn diễn ra chóng vánh và bị những công việc xen vào.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, Thiên Quan phủ bóng lên vận trình của tuổi Dậu kéo theo những hung hiểm mà bản mệnh có thể phải đối mặt. Đường công danh sự nghiệp lâm nguy do có kẻ tiểu nhân trực chờ bản mệnh mắc phải sai lầm mà tạo ra những điều thị phi nhũng nhiễu, nhằm đẩy bản mệnh vào chỗ nguy khốn, cướp đi những gì mà tuổi này đang có trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy bạn cần phải tập trung cao độ vào những việc mình đang làm để hạn chế đến mức thấp nhất những vấn đề hay sai sót có thể xảy ra. Chỉ một bất cẩn bạn cũng có thể khiến công sức bao lâu nay bỏ ra trở thành uổng phí, chẳng thể có được đền đáp xứng đáng với mình.

Chuyện tình cảm cũng gặp phải nhiều trục trặc, vợ chồng bất đồng với nhau về nhiều chuyện từ lớn đến nhỏ. Thực ra mọi chuyện đã có thể giải quyết êm thấm nhưng vì hai người không ai nhún nhường nên vấn đề vẫn mãi ở đó.

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