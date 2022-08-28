Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 29/8/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui đeo bám, vận trình ảm đạm, tiền tài thất thoát, tiểu nhân ngáng đường, việc gì cũng khó thành

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 11:00

3 con giáp xui xẻo vào thứ 2 đầu tuần gặp phải rất nhiều khó khăn ở đủ phương diện, hãy xem liệu bản mệnh có nằm trong danh sách này không?

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo, tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo vào thứ 2 (29/8/2022) khi nguy cơ mất tiền mất bạc của bạn đang khá lớn. Lúc này, bạn nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Càng là người làm kinh doanh càng phải toan tính thận trọng, thời điểm này cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư.

Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà tuổi Sửu phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan biến trong phút chốc mà không kịp trở tay. Có nhiều việc có thể không như những gì bạn nghĩ, vậy nên đừng chỉ nhìn bề nổi, hãy đào sâu cả vào bên trong để giảm thiểu bất trắc.

Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 29/8/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui đeo bám, vận trình ảm đạm, tiền tài thất thoát, tiểu nhân ngáng đường, việc gì cũng khó thành - Ảnh 1
Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo có nguy cơ mất tiền, mất bạc khá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Tử vi dự đoán, có nhiều bất ổn với người tuổi Ngọ trong thứ 2 (29/8/2022), người độc thân thời gian này không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với các cuộc hẹn gặp với người khác giới. Có khi bạn không nên cố gắng gồng mình quá lên làm gì, hãy thoải mái xem đó là cuộc gặp bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi.

Với những ai đã có đôi hoặc đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Trong thứ 2 (29/8/2022) tiết khí này sẽ khiến tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương, do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ.

Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 29/8/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui đeo bám, vận trình ảm đạm, tiền tài thất thoát, tiểu nhân ngáng đường, việc gì cũng khó thành - Ảnh 2
Có nhiều bất ổn với người tuổi Ngọ trong thứ 2 (29/8/2022). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong thứ 2 (29/8/2022). Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Trong thời gian này tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 29/8/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui đeo bám, vận trình ảm đạm, tiền tài thất thoát, tiểu nhân ngáng đường, việc gì cũng khó thành - Ảnh 3
Khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù Tuất đã có sự chuẩn bị từ sớm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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