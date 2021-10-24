Đúng ngày mai. thứ Hai ngày 25/10/2021, 3 con giáp may mắn vận phúc trời cho, điềm lành chạm ngõ, tài vận lẫn công danh đều thăng tiến không ngừng

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 25/10/2021, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Mão

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mão vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát. Thời gian trước, con giáp trải qua nhiều vất vả, hiệu suất công việc giảm sút, tài chính eo hẹp, khó khăn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bản mệnh bắt đầu bước vào thời kỳ may mắn. Công việc khởi sắc trở lại, làm một lời mười, thăng tiến phi mã.

Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ, con giáp có được cơ hội đầu tư kinh doanh thuận lợi, mở ra con đường thăng tiến đột phá trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào ngày đầu tuần, người tuổi Thìn ăn nên làm ra, gặp nhiều thuận lợi. Các mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp con giáp vượt qua khó khăn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bản mệnh tạo được những đột phá, những thành công rực rỡ, mở ra tiền đề vững chắc cho sự nghiệp. Thu nhập cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi, gấp ba, Thìn trong giai đoạn này có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Đường tình duyên của Thìn cũng có nhiều khởi sắc. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được người hợp ý trong nay mai. Cơ hội không đến nhiều lần nên Thìn đừng bỏ lỡ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày thứ Hai, tài khí của người tuổi Tuất hưng thịnh, dồi dào, làm gì cũng thuận lợi. Công việc của Tuất tiến triển khả quan, đồng thời lại được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên có cơ hội thăng quan tiến chức. Khi mọi việc đã trở nên “thuận buồm xuôi gió” thì tiền bạc sẽ như nước chảy ào ạt vào túi của con giáp may mắn này.

Tuy nhiên, Tuất cũng nên cẩn trọng vấn đề sức khỏe, đừng vì tham công tiếc việc mà để ảnh hưởng đến bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc.

Tử vi tuần mới (25/10 - 31/10), 3 con giáp may mắn gặp thời đổi vận, phất lên giàu sang, công thành danh toại Trong tuần cuối cùng của tháng 10, 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ, bản mệnh sẽ phất lên giàu có, sống đời sung túc, viên mãn.

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