Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/2/2022, vận trình lao dốc, tiểu nhân lợi dụng, 3 con giáp làm đâu lỗ đó, tài vận lùi xa, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 10:33

Theo tử vi ngày mới, vào đúng thứ Hai ngày 14/2/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám, công danh trượt dài, vận tài tan biến, khó khăn bủa vây mọi nơi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình ảm đạm, xui rủi đủ đường. Con giáp vì quyền lực trước mắt mà bất chấp đưa ra những quyết định mạo hiểm để rồi nhận lấy hậu quả khủng khiếp. Sự nghiệp của bản mệnh đối mặt với nguy cơ tiên tan, tiền tài thâm hụt, thất thoát. Trong nhiều trường hợp, thậm chí, Mão còn có thể lâm vào nợ nần, kiện tụng. Lời khuyên cho con giáp là nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình, đừng vì những mối lợi nhỏ mà đẩy bản thân vào sa cơ thất thế.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày đầu tuần của Hợi không mấy thuận lợi. Những thành tựu trước đó đã thu hút kẻ giang bụng dạ hẹp hòi hay muốn trục lợi từ bạn, do đó, con giáp nên hết sức cẩn trọng, không nên quá phô trương nơi đông người. Bản mệnh cũng nên lưu tâm đến đồ đạc của cá nhân mình, tránh thất lạc dễ gây nghi kỵ với những người xung quanh. 

Chuyện tình cảm của Hợi không được tốt. Những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra khiến bạn và người ấy cảm thấy mệt mỏi. Cả hai nên dành cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong ngày mới gặp nhiều chuyện xui, tài lộc rạn nứt. Con giáp xui xẻo vướng phải nhiều thị phi nơi công sở. Công việc đi lệch khỏi dự định khiến con giáp trở nên nóng nảy và có thể xảy ra tranh chấp với người xung quanh. Thay vì cãi nhau, con giáp nên dành thời gian giải quyết rắc rối trước mắt trước khi quá muộn. Vấn đề tiền tài của Tý cũng có biểu hiện tụt dốc. Thu nhập không còn ổ định, con giáp nên có sẵn kế hoạch chi tiêu để không phải lao đao, thiếu thốn.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (12/2-13/2), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng nhiều không kể xiết

Tử vi 2 ngày cuối tuần (12/2-13/2), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng nhiều không kể xiết

Trong 2 ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), 3 con giáp may mắn vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

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