Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 13:39

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 tuổi dưới đây được ban phát lộc tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt.

Tuổi Dần 

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022) tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình trong ngày không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, Thực Thần cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong ngày rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), vận trình tuổi Dần đi lên, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ đủ đường. Tam Hội xuất hiện nên người tuổi này dù làm việc gì cũng được nâng đỡ tận tình. Sự tự tin, tinh thần lạc quan giúp những người này có đủ năng lượng để đối mặt với những thách thức trước mắt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ít có xáo trộn. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Không khí gia đình có chút bất hòa vì mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh nên đi về hướng Tây để gặp Tài Thần.

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. May mắn có quý nhân giúp sức mà công việc làm ăn của con giáp này luôn được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức dễ khiến bản mệnh chủ quan bỏ qua ý kiến của người khác rồi phạm sai lầm lúc nào không hay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc. Tuổi Thìn độc thân được mai mối cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng vào lúc bản mệnh còn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để những người này quên đi những vết thương lòng trong quá khứ.

Tài vận: Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Thực Thần chiếu mệnh cùng lúc mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), tuổi Thìn được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 con giáp hứng trọn bão tài lộc, bất ngờ trúng số, tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, của cả dư dả dồi dào ăn tiêu mãi không hết

Đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 con giáp hứng trọn bão tài lộc, bất ngờ trúng số, tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, của cả dư dả dồi dào ăn tiêu mãi không hết

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 tuổi này may mắn trúng số, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, vận trình suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp được Thần Tài yêu thương tử vi tâm linh tử vi tử vi ngày mai tử vi thứ Hai (29/8/2022) trúng số bất ngờ 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi