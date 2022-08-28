Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ, bạc vàng tăng ngùn ngụt, vận xui theo gió cuốn đi, sự nghiệp hanh thông

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022) tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình trong ngày không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, Thực Thần cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong ngày rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ đủ đường. Tam Hội xuất hiện nên người tuổi này dù làm việc gì cũng được nâng đỡ tận tình. Sự tự tin, tinh thần lạc quan giúp những người này có đủ năng lượng để đối mặt với những thách thức trước mắt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ít có xáo trộn. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Không khí gia đình có chút bất hòa vì mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh nên đi về hướng Tây để gặp Tài Thần.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. May mắn có quý nhân giúp sức mà công việc làm ăn của con giáp này luôn được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức dễ khiến bản mệnh chủ quan bỏ qua ý kiến của người khác rồi phạm sai lầm lúc nào không hay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc. Tuổi Thìn độc thân được mai mối cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng vào lúc bản mệnh còn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để những người này quên đi những vết thương lòng trong quá khứ.

Tài vận: Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Thực Thần chiếu mệnh cùng lúc mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Đúng ngày mai, thứ Hai (29/8/2022), tuổi Thìn được Thần Tài yêu thương, phát lộc phát tài, trúng số bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.