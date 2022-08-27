Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), 3 con giáp “đạp trúng hố vàng” phất lên thấy rõ, trúng số bất ngờ, tiền vàng đếm mỏi tay, vận may ập tới, đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:19

Trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), 3 tuổi này tài vận khởi sắc, trúng số bất ngờ, thoát khỏi vận đen, chuyển mình thịnh vượng, đổi đời làm đại gia.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh.

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), 3 con giáp “đạp trúng hố vàng” phất lên thấy rõ, trúng số bất ngờ, tiền vàng đếm mỏi tay, vận may ập tới, đổi đời thành đại gia - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), vận may ập tới người tuổi Ngọ, bạn sẽ đổi đời thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thìn vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Việc gì bạn bắt tay vào làm cũng thuận lợi, trôi chảy.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn luôn nên có lòng đề phòng với mọi người. 

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), 3 con giáp “đạp trúng hố vàng” phất lên thấy rõ, trúng số bất ngờ, tiền vàng đếm mỏi tay, vận may ập tới, đổi đời thành đại gia - Ảnh 2

Tuổi Dậu

‏Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9) diễn ra đạt thành tích cao. Con giáp này nếu tiếp tục tập trung làm tốt việc của mình thì sẽ nhanh chóng đạt được những kết quả tốt đẹp. Do đó, bản mệnh không việc gì phải bận lòng trước những phán xét xung quanh.

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), 3 con giáp “đạp trúng hố vàng” phất lên thấy rõ, trúng số bất ngờ, tiền vàng đếm mỏi tay, vận may ập tới, đổi đời thành đại gia - Ảnh 3
Trong vòng 5 ngày tới (28/8 – 1/9), con giáp tuổi Dậu “đạp trúng hố vàng” phất lên thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm hàn gắn trở lại. Ngũ hành tương sinh đem tới sự hòa hợp cao nhất trong đời sống gia đình của người tuổi này. Người độc thân dễ tìm được một nửa, nhưng hãy mở lòng mình hơn.‏

‏Tài vận: Vận trình tài lộc rực rỡ. Nhờ nỗ lực bấy lâu, con giáp này đã tới lúc thu gặt những kết quả vượt ngoài mong đợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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