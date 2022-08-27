Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nhanh như vũ bão, tiền đầy bao vàng đầy hũ, quý nhân trợ lực, làm việc gì thành công rực rỡ, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 02:10

Vào 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, 3 tuổi dưới đây được dự đoán là một trong những con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, đại cát đại lợi.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022 Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi đang có cơ hội phát tài. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu mà cát thần này mang tới, bạn sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, tài khoản nảy số liên tục.

Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên, Thần Tài sẽ không mãi giúp đỡ những người giữ thái độ “há miệng chờ sung” hay lười biếng. Muốn làm giàu bền vững, bạn hãy dựa vào sức lao động chân chính của mình.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nhanh như vũ bão, tiền đầy bao vàng đầy hũ, quý nhân trợ lực, làm việc gì thành công rực rỡ, đại cát đại lợi - Ảnh 1
 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, người tuổi Mùi may mắn trúng số độc đắc, giàu nhanh như vũ bão. Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn cũng có sẵn thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, hai bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại từ ngày mai. Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, dù là người làm trong công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nhanh như vũ bão, tiền đầy bao vàng đầy hũ, quý nhân trợ lực, làm việc gì thành công rực rỡ, đại cát đại lợi - Ảnh 2

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh, quyền thế. Tuy nhiên, nên nhớ một điều rằng dù đạt được thành công lớn đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần nhớ giữ thái độ khiêm tốn, chớ huênh hoang, hống hách, gây chướng mắt người khác.

Tuổi Thân

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, diễn ra đại cát đại lợi. Người tuổi này là người giữ được bản lĩnh trong mọi vấn đề, đồng thời còn làm chủ được các kế hoạch đang theo đuổi nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Dù có sự cố phát sinh nhưng bản mệnh vẫn giữ được bình tĩnh để tháo gỡ từng khúc mắc một. 

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nhanh như vũ bão, tiền đầy bao vàng đầy hũ, quý nhân trợ lực, làm việc gì thành công rực rỡ, đại cát đại lợi - Ảnh 3
 10 ngày đầu tiên tháng 8 âm lịch 2022, Tuổi Thân làm việc gì thành công rực rỡ, đại cát đại lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc bị trì trệ. Con giáp này nên có kế hoạch tài chính cụ thể và hạn chế chi tiêu vào những việc không cần thiết để có được nguồn tích lũy tốt, vững vàng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm yên bình, êm ấm. Bạn nhận được tín hiệu tốt lành với nhiều cơ hội yêu đương, hẹn hò với người khác giới. 

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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