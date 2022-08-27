Tử vi dự báo, đúng 16h30 ngày 2/8 âm lịch 2022, 3 con giáp phất lên như “diều gặp gió”, trúng số đổi đời, tiền nhét đầy két sắt, vàng đeo rủng rỉnh, tài lộc dồi dào chạm đỉnh giàu sang

Tử vi dự báo, đúng 16h30 ngày 2/8 âm lịch 2022 , Tâm Hội xuất hiện để hỗ trợ con giáp tuổi Tị được người thân giúp sức. Bạn nên nhớ nhờ cậy sự giúp đỡ không có nghĩa rằng bạn trở thành một kẻ yếu đuối. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí là điều mà con giáp tuổi Tị nên làm ngày mai.

Ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về phương diện sức khỏe trong thời gian này. Có thể vì chăm chỉ làm việc nên bạn không để ý những tiểu tiết hoặc vấn đề đang thay đổi trong cơ thể bạn mà thôi.

Dù tình huống có rắc rối thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ, nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu cũng như mình cần khắc phục những điểm yếu nào.

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực đúng 16h30 ngày 2/8 âm lịch 2022. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, đúng 16h30 ngày 2/8 âm lịch 2022, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tốt đẹp, suôn sẻ. Sự xuất hiện của Quý Nhân giúp cho người tuổi có khá nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư tiềm năng. Hãy nắm bắt ngay từ bây giờ để có thể chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Nguồn thu nhập tốt từ công việc chính giúp con giáp này có được cuộc sống thoải mái, dư dả.

Đúng 16h30 ngày 2/8 âm lịch 2022, tuổi Dần tài lộc dồi dào chạm đỉnh giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương của mình nhờ có Quý Nhân phù trợ. Ngoài ra, bản mệnh cần chú trọng vẻ bề ngoài của mình hơn nếu muốn gây ấn tượng tốt với người ấy.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.