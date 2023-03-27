Đúng ngày mai, thứ Hai 28/3/2023, Phật Tổ chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp Trời cho trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, chẳng ganh đua tiền bạc tự về tay

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 18:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Trời cho trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, chẳng ganh đua tiền bạc tự về tay vào đúng ngày 28/3/2023.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối dễ dàng vào đúng ngày 28/3. Người tuổi này có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể phát triển quy mô kinh doanh của mình. Hãy tìm đến sự hỗ trợ của những người đi trước nếu bản mệnh chưa rõ điều gì. Con giáp này còn được Quý Nhân giúp đỡ nên sớm gặt hái được nhiều hợp đồng quan trọng, từ đó mang lại nguồn thu nhập dồi cho bản thân. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển khả quan. Người đang yêu dễ dàng tìm được sự cảm thông, sẻ chia từ người bạn đời của mình. Bên cạnh đó, người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò tuyệt vời thông qua buổi tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/3/2023, Phật Tổ chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp Trời cho trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, chẳng ganh đua tiền bạc tự về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi này không cần phải quá lao lực, song vẫn thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra trước đó. Thế nhưng, bản mệnh đừng để bản thân quá trì trệ hoặc thiếu sáng tạo trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này đừng bao giờ nghĩ rằng cứ ngồi chờ là tiền bạc tự tìm đến với mình. Thay vào đó, bạn hãy tự mình cố gắng dù có khó khăn đến đâu để có được nguồn thu nhập đáng mơ ước cho mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh lãng mạn, tốt đẹp. Trong ngày Tam Hợp, chuyện đôi lứa yêu nhau đón nhận nhiều tin vui. Tình cảm cùng với sự quan tâm chân thành của người ấy giúp cho bạn có niềm tin mãnh liệt trong chuyện tình yêu. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/3/2023, Phật Tổ chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp Trời cho trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, chẳng ganh đua tiền bạc tự về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ không có quá nhiều vấn đề cần lo lắng, diễn ra suôn sẻ vô cùng. Chính vì vậy, con giáp này không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc trong ngày này. Song, để có được nguồn tài chính đáng mơ ước cho tương lai, bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên an yên. Bạn và người ấy đôi khi cũng có cãi vã và hiểu lầm nhau, song may mắn là hai người luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây tổn thương cho người ấy. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/3/2023, Phật Tổ chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp Trời cho trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, chẳng ganh đua tiền bạc tự về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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