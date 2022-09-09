Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, Ngọc Hoàng mở rương vàng, 3 con giáp 'vui như trẩy hội', tài lộc ào ào chui vào túi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 06:44

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, có 3 con giáp hưởng lộc trời ban, tài lộc lên hương, của cải dồi dào, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Sửu

Nhờ cục diện Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022 sẽ không có nhiều biến động. Dù cho cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng.

Bên cạnh đó, Sửu cũng có thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì thế, Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, Ngọc Hoàng mở rương vàng, 3 con giáp 'vui như trẩy hội', tài lộc ào ào chui vào túi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền đều viên mãn - Ảnh 1
Sửu có tin vui về đường tài lộc khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, người tuổi Mùi sẽ được Thực Thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày thứ Bảy để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Đường tình duyên của bản mệnh khá thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, Ngọc Hoàng mở rương vàng, 3 con giáp 'vui như trẩy hội', tài lộc ào ào chui vào túi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền đều viên mãn - Ảnh 2
Đường tình duyên của tuổi Mùi khá thăng hoa, đào hoa nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. 

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày này. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. 

Nếu có ý định xuất hành trong ngày 10/9/2022 này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, Ngọc Hoàng mở rương vàng, 3 con giáp 'vui như trẩy hội', tài lộc ào ào chui vào túi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền đều viên mãn - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi đúng ngày mai tử vi thứ Bảy tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 tử vi ngày 10/9/2022 tử vi ngày nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới