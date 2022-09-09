Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, Ngọc Hoàng mở rương vàng, 3 con giáp 'vui như trẩy hội', tài lộc ào ào chui vào túi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tình - tiền đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, có 3 con giáp hưởng lộc trời ban, tài lộc lên hương, của cải dồi dào, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Sửu Nhờ cục diện Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022 sẽ không có nhiều biến động. Dù cho cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng. Bên cạnh đó, Sửu cũng có thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì thế, Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Sửu có tin vui về đường tài lộc khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, người tuổi Mùi sẽ được Thực Thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày thứ Bảy để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Đường tình duyên của bản mệnh khá thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi. Đường tình duyên của tuổi Mùi khá thăng hoa, đào hoa nở rộ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày này. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày 10/9/2022 này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần. Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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