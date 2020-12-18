Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/12/2020: 4 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2020 06:50

Nhờ đạp trúng hũ vàng nên chỉ cần bước sang ngày 19/12 những con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, lắm của nhiều tiền, cứ thế mà phất.

Song hỷ lâm môn, phú quý tề tựu nên 4 con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, vinh hoa phú quý tìm đến tận cửa. 

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Con giáp giàu sang nàu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng khôn ngoan, cá tính và cực tinh tế trong ứng xử hàng ngày. Nhờ thế, họ được cấp trên thương yêu, đồng nghiệp hỗ trợ, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 19/12 con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

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Sửu được thần tài điểm danh, làm gì cũng hanh thông viên mãn, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, hiền lành và  biết tận dụng thời cơ nên dù sinh ra trong nghèo khó Sửu cũng có sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý.

Từ ngày mai trở đi con giáp giàu sang này sẽ được thần tài điểm danh, làm gì cũng hanh thông viên mãn, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió. 

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Thân sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với núi vàng chui vào két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế chôn công sở. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực miệt mài con giáp khôn ngoan này càng tiến xa trên đường công danh.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, đúng ngày mai Thân sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với núi vàng chui vào két, tiêu xài phủ phê cũng không lo cạn túi. 

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Thìn sẽ mua nhà sang, đi xe xịn, tiêu tiền phủ phê cũng chẳng sợ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi đủ đầy nhưng Thìn chưa bao giờ ngơi nghỉ việc phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bước sang ngày mới, nhờ có Thực Thần soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ mua nhà sang, đi xe xịn, tiêu tiền phủ phê cũng chẳng sợ hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của 12 con giáp: Thìn giàu sang chạm đỉnh, Sửu nhà xe chờ sẵn, Dậu họa ập xuống đầu

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Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

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